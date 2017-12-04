美科学家向人造生命中迈出重要一步

美国研究人员在创造人造生命方面迈出了重要一步，他们开发出一种既包含天然DNA又包含人造DNA的活的有机体，而且它能够创造全新的合成蛋白质。
这项发表于英国《自然》周刊的研究使科学家们更接近于在实验室中制造出定制蛋白质。
位于加利福尼亚州拉霍亚的斯克里普斯研究所的化学生物学家弗洛伊德•罗梅斯伯格此前从事的研究表明，将现有的天然DNA遗传“字母表”扩展到腺嘌呤(A)、胞嘧啶(C)、鸟嘌昤(G)和胸腺嘧啶(T)以外是可能的。
2014年，罗梅斯伯格和同事们制造了一种大肠杆菌菌株，它含有两个非天然的碱基X和Y。
在最新的研究中，罗梅斯伯格的小组表明，这种部分合成的大肠杆菌可以接受杂合遗传字母表发出的制造新蛋白的指令。
罗梅斯伯格说：“这是一个细胞首次利用G、C、A或T以外的东西(碱基)来转化蛋白质。”
他在接受电话采访时说，尽管对有机体的实际改变很小，但这一壮举意义重大。“这是迄今为止对生命作出的第一项改变。”
这是罗梅斯伯格过去20年的努力目标。然而，创造新的生命形式并不是重点。罗梅斯伯格有兴趣利用这种扩展的基因字母表来制造可以用来治愈疾病的新型蛋白质。
2014年，他组建了一家名为Synthorx的公司，该公司正致力于研发基于蛋白质的新疗法。
罗梅斯伯格说：“很多你希望用来当作药物的蛋白质都在肾脏中被迅速清除了。”新系统将使科学家能够把脂肪分子附着在药物上，以便让它们在体内停留更长时间。
罗梅斯伯格意识到，制造半合成有机体可能会引起人们对杂合生命形式扩散到实验室之外的担忧，但他们使用的系统让这种外溢不大可能发生。
例如，在天然DNA中，碱基对通过氢键而彼此吸引。罗梅斯伯格的X和Y碱基是通过完全不同的过程受到吸引的，这防止了它们意外与天然碱基配对。
由于细胞不能在未添加特定化学物质的情况下自己制造X和Y ,所以半合成有机体不能在实验室之外生存。
罗梅斯伯格说：“它们无法外溢。不可能发生《侏罗纪公园》那样的情景。”
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