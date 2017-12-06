地球变暖对策如履薄冰

《巴黎协定》的前身《京都协定书》于1997年12月通过，如今已过去20年，地球变暖谈判如履薄冰。
奠定《巴黎协定》基础
在11月16日的联合国气候变化大会部长级会议上，原本唯一没有表达参加意愿的叙利亚宣布加入《巴黎协定》。随着分歧加剧，在防止地球变暖的国际谈判中，除去美国的所有国家都在原地踏步。
世界平均气温截至去年连续三年创下历史新高，今年的世界平均气温也进入历史前三高。大气中的二氧化碳浓度超过400ppm(ppm为百万分之一)，是过去80万年中的最高水平。地球变暖带来的影响如台风、洪水、干旱、热浪和海平面上升等也无法忽视。
1992年通过的《联合国气候变化框架公约》是首个防止地球变暖的国际框架。仅规定发达国家减排义务的《京都议定书》于1997年12月通过。然而，2001年，美国以《京都议定书》来规定发展中国家减排义务为由宣布退出。2005年，《京都议定书》总算得以生效，但加拿大中途退出，自2013年以后，曰本、俄罗斯和新西兰也步其后尘。
2015年，所有国家就推动减排达成协议，规定“把全球平均气温较工业化前水平升高控制在2摄氏度之内”的《巴黎协定》通过。
从一直以来的谈判看，《京都议定书》成为《巴黎协定》的基础。
科学进步推动谈判
克服地球变暖国际谈判危机的力量源泉是“科学”。
人类活动是地球变暖的原因吗？联合国政府间气候变化专门委员会对这一本质问题进行了回答。2013至2014年最新报告显示，“可能性极高(达95%以上)”。
报告还指出，为达成“把全球平均气温较工业化前水平升高控制在2摄氏度之内”的目标，必须保证本世纪后半期的温室气体排放量“实际为0”。
长期参与报告执笔的地球环境战略研究机构专家西冈秀三指出：“《京都议定书》签署之际，科学也没有信心。现在科学已经弄清楚，地球变暖是起因于人类活动。《巴黎协定》不折不扣地遵循了科学所指出的内容。”
科学对人类也提出了严厉的要求。即使提高现在各国的削减目标，也只能是达成“ 2摄氏度”的目标所必需的减排量的三分之一，到本世纪末很可能上升3摄氏度，为加快减排速度，有必要推进投资，促进能源，交通、农业和建筑等领域的技术革新。
尽管同样是美国退出，但《京都议定书》和《巴黎协定》意义完全不同。美国前纽约市市长布隆伯格在本届联合国气候变化大会的发言引来欢呼声。他说：“美国的市民和商业领袖支持《巴黎协定》。特朗普政府想使煤炭产业复活，但是不可能倒退回去。”
美国国内支持《巴黎协定》的州、城市和企业有2500多个，人口和国内生产总值占美国的一半。
地球变暖对策曾经的“成本”变成“商机”。二十年来，风力发电扩大到原来的60倍以上，自然能源迅速扩大，发电成本与煤炭相比毫不逊色。
兼顾经济增长和节能减排效果的“脱钩”趋势正在全世界蔓延。自2014年以后，在世界二氧化碳排放量增长停滞的情况下，世界经济保持着3%的增长率。
2014年，世界环境产业市场规模约为1100万亿曰元(1美元约合113日元)；据推算，到2050年或扩大至2000万亿曰元以上。全世界的商业领袖正奋起争夺这一市场。
随着世界结构的变化，《巴黎协定》框架本身变得牢固。不过，为达成目标应对地球变暖威胁，我们要与时间赛跑。
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