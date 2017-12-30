新加坡吉宝回应巴西行贿案：被罚4.22亿美元 惩处涉案职员

新加坡吉宝企业旗下的吉宝岸外与海事因涉嫌巴西贿赂和腐败案件，同意向美国、巴西及新加坡当局支付4.22亿美元的罚款。
美国司法部称，法庭文件显示，在2001至2014年间，吉宝向巴西国家石油公司的官员支付了大约5500万美元的贿赂金，从巴西国家石油公司和另一家巴西实体公司Sete Brasil获得了13份订单。另外，吉宝还给中间人支付了丰厚的佣金。吉宝岸外与海事的法律团队中的一名匿名前高级成员已在美国认罪。
据悉，吉宝岸外与海事已经同意向巴西、美国和新加坡支付4.22亿美元罚款，解决十年之久的数百万美元贿赂前巴西代理商Zwi Skornicki案件。根据协议，吉宝岸外与海事向巴西支付2.111亿美元，向新加坡和美国各支付1.055亿美元，这包括427.5万美元的刑事罚款。
吉宝岸外与海事接受新加坡反腐败当局调查和警告，并与美国司法部签署延期起诉协议，吉宝巴西远东船厂与巴西检察局达成了宽大处理的协议。
根据协议，该公司须向美国、巴西和新加坡当局支付共计4.22亿美元的罚款，其中50％支付给巴西方面，剩余部分向美国与新加坡各支付25％。有关方面则决定不起诉吉宝，改而发出“有条件警告”。
据了解，吉宝岸外与海事公司承诺在“有条件警告”发出90天内向新加坡当局支付5300万美元的罚款，剩下的5300万美元将在３年内付清。
吉宝企业日前证实旗下的吉宝岸外与海事涉嫌行贿，同美国、巴西及新加坡司法当局取得全面协议。吉宝企业主席李文献指出诚信是吉宝的核心价值观之一，不会容忍商务上的任何非法活动。李文献表示，公司对集团岸外与海事2001年至2014年于巴西的行为感到“遗憾和深感失望”。
李文献表示，“自从指控出现以来，我们迅速果断地采取行动，在集团内实行更严格的管制核嵌入最佳做法，确保不再出现这种不可接受的行为。”
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