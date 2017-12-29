2017年全球IPO数量创金融危机以来新高

英媒称，今年，全球各地的交易所吸引了自金融危机以来最多的上市交易。美国的企业上市活动复苏，中国的上市数量创下纪录，这证明人们无须担忧企业的上市热情正在减退。
据英国《金融时报》网站12月27日报道，根据美国迪罗基公司的数据，2017年有近1700家企业上市，比2016年增长了44%，是自2007年以来首次公开募股（IPO）数量最多的一年。IPO募资额增长了44%至1960亿美元，是自2014年以来的最高金额。2014年阿里巴巴上市募资250亿美元推高了当年的募资额。
报道称，在美国，今年上市的企业共募资490亿美元，相比于2016年240亿美元的募资额——那是十多年来最糟糕的一年——翻了一番。欧洲的IPO数量增长逾40%，而中国的IPO数量创下纪录，推高了全球IPO数量。根据安永的数据，2017年有400多家企业在中国内地市场上市。
在亚洲，今年的主题包括印度保险企业的上市热潮，而IPO市场也反映出中国正在从以制造业为基础的经济向以服务业为基础的经济转变。
不过，2017年规模最大的一些IPO的表现令部分投资者对2018年的热情有所消退。
报道称，据旗下管理着IPO专项投资基金的俄罗斯复兴资本银行说，2017年美国新上市股票的平均涨幅为23%，并未显著超过标准普尔500指数20%的涨幅。
继2015年和2016年连续两年成为IPO募资额最高的交易所之后，香港交易所在2017年被纽约证券交易所夺走了这一桂冠。纽交所从第3位跃居首位，而港交所则滑落至第4位，落后于上海证券交易所和纳斯达克证券交易所。
报道称，香港已经采取措施吸引更多企业，包括计划允许企业采用双重股权结构。这种股权结构对于寻求保留更大控制权的科技企业家格外具有吸引力。
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