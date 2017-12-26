中国留学生成韩国雇主“救星” 韩媒：时薪低 还不用休假

韩媒称，韩国政府将明年的最低时薪上调至7530韩元（1韩元约合0.006元人民币），较今年上调16.4%，创2000年以后的新高，彰显了文在寅总统履行竞选纲领实现最低时薪突破1万韩元的决心，但这使中小企业和小工商业者的人力成本大增，企业负责人们正勒紧腰带，寻找一切开源节流的方法。
据韩国《亚洲经济》网站12月21日以《最低时薪成不能承受之重 中国留学生成便利店“救星”》为题报道称，位于庆尚南道巨济市的一家罐头食品厂目前有150多名员工，目前平均月薪为130万韩元，按照上调最低时薪的标准，明年最低月薪将涨至150万韩元以上，加上退职金及各种津贴，实际涨薪幅度在20%左右，预计将新增3亿韩元的人工成本，令负责人愁眉不展。
此外，劳动密集型产业较多的农村情况更不容乐观。在忠清北道镇川郡的一处彩椒农场，目前雇佣有12名外籍劳工，目前平均月薪为146万韩元，明年将超过160万韩元，农场负责人正在考虑取消员工免费食宿的待遇以及交通费补贴的方法以节省成本。
韩亚金融投资证券分析称，此次上调最低时薪将导致便利店加盟店主的收入减少9%。这是在假定加盟店销售额上升2%的前提下，将人工费用的上升幅度计入成本后得出的结果。便利店店主们正在寻求各种权宜之计，雇佣中国留学生便是最常见的方法之一。
报道称，位于首尔东大门区的一家便利店目前以每小时6000韩元的工资雇佣了一名中国留学生，根据有关法律规定，持学生签证的外国留学生原则上无法进行带薪工作，在进行合法打工时需要活动许可申请书、指导教授推荐信等资料，每周工作时间（除寒暑假）不得超过20小时，也无法获得休假补贴，受到大批便利店店主的青睐。
韩国政府规定，员工30人以下的企业每人每月可获得13万韩元的额外补贴，不少小企业也在这一政策上“动脑筋”。位于京畿道金浦市的一家金属制造企业正在考虑将员工人数从目前的35人削减至29人，企业负责人表示，实在无法承担人工费用上升的负担，不得已只能考虑裁员。
报道称，不仅是中小型企业，大型快餐连锁快餐店也为此头疼不已。自动化代替人力成为不得已的方法，麦当劳无人订餐系统已经进入170家分店，乐天利三成门店使用自动订餐系统。政府为了实现消费主导型增长，决定大幅上调最低时薪，但是能否取得期待的效果还是未知数，最棘手的问题便是中小企业的雇人成本直线上涨。韩国中小企业联合会不久前的一项调查显示，如果最低时薪在未来3年内突破1万韩元，55%的企业称将面临破产。
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