揭开历史：乌敏岛展开新加坡首个深入考古调查

为了进一步揭示新加坡的贸易、经济和军事历史，国家公园局（NParks）和尤索夫伊萨东南亚研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）将在乌敏岛展开历来的第一个深入考古调查。
尽管岛上物种多样性的档案非常齐全，但它的历史却鲜为人知。
此次考古调查会长达18个月，分成三个阶段进行。它将仔细归档和研究岛上的建筑与历史遗迹，包括几处19世纪左右的废弃场地。
由研究院副研究员Lim Chen Sian带领的专家组，已经开始对一处稀有的二战炮台遗址展开研究。这处仍然保存完好的遗址约在1936至1939年间建成，目的是用于打击敌方快艇。它们曾是新加坡东南沿海整个防御系统的一部分。
现在，这处遗址就位于学生警察部队（NPCC）的营地。
此次调查标志着研究第一阶段的顺利进行。此外，专家也会采取横断面调查的方法鉴定、绘制并记录遗址特征。
国家发展部第二部长李智陞今早走访了火炮掩体遗址。
为赞助这次考古研究，国家公园局捐献了3万8千元。尤索夫伊萨东南亚研究院也捐献了10万7千元。
此次考古研究也是乌敏岛计划的项目之一。该计划于2014年开展，为了向公众了解如何让新加坡人享受乌敏岛的乡土风情和文化遗产。
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