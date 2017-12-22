科幻味十足！俄媒盘点在叙战场大放异彩俄军新装备

《俄罗斯报》网站12月19日发表题为《21世纪军队：俄军在叙利亚令人震惊的新东西》的报道称，我们已经介绍过首次在叙利亚亮相的俄罗斯飞机、直升机、导弹和坦克。现在要谈谈21世纪现代化军队不可或缺的其他武器装备。
“动物园”
2016年3月在叙利亚部署的反炮兵系统能在1分钟内发现大约70个发射阵地，并同时跟踪12个目标。它由两台俄军2007年接装的“动物园”-1雷达和3架无人机组成。
新系统安装在多功能轻型装甲牵引车上，乘员3人。“动物园”实现了全自动化，部署只需5分钟左右。它可以发现17公里内的82至120毫米迫击炮阵地、12公里内的105至155毫米火炮阵地、22公里内的齐射火箭炮阵地和45公里内的战术导弹阵地。
“金龟子”和“球”
为了在巴尔米拉古城排雷，俄罗斯工兵首次使用了工程机器人“金龟子”和“球”。它们能探测其他设备无法到达的地方，比如坑洞和地下隧道。
“金龟子”遥控侦察系统由安装在小型轮式平台上的高清摄像机、麦克风和热像仪组成。即使在无线电信号难以传播的环境下，它的侦察和可操纵距离也能达到250米。这种机器人的高度仅为15厘米，无关人员几乎无法发现。“球”是一个内置4台摄像机、LED灯、麦克风和传感器的小型耐冲击球体。它能同时发送所有摄像机拍摄的图像，为操作员提供360度视野。
“鸢”
“鸢”非线性定位仪的用途是搜索电子地雷。它能发现30米内的任何半导体设备，无论后者处于开启还是关闭状态。地雷可能埋在地下、混凝土和柏油马路中——但定位仪仍然能发现它。
“盔甲”-KP和OVR-2-02
叙利亚沙漠很适合测试新型工兵防护工具——“盔甲”-KP和OVR-2-02工兵服。它们最好和能抵御冲击波的外骨骼配合穿着。
OVR-2-02诸兵种排雷套装配备的头盔摄像机能让指挥官和专业人员在工兵排除爆炸物时提供帮助。这套装备的主要特色是便携式水冷系统，它能在任何气候条件下为穿着者保持舒适温度。
重38千克的“盔甲”-KP防护服由几块防弹板组成，它不仅能防护弹片，还能隔热、抗压、抗冲击。沿脊柱的加固让工兵在爆炸时不会仰面跌倒。
“最后希望之布”
2017年3月，一款新装甲在巴尔米拉首次亮相。安德烈·卡尔塔波洛夫上将穿着由芳纶纤维制成的迷彩服出现在电视直播节目中，其强度是钢的5倍。用这种材料制成的防弹背心比钢板背心轻得多。难怪生产商将它称为“最后希望之布”。
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