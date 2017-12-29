中日韩首脑会谈或明春举行

据曰本政府官员26日透露，关于日本担任主席国的曰中韩首脑会谈时间，目前正在就力争于明年春天举行展幵协调。若会谈得以实现，将是继2015年11月在首尔举行以来的首次。
日方此前争取在年内举行，但出现了因中方因素延后至明年1月以后的可能性。
日本政府相关人士称，中国要求在明年3月全国人民代表大会后举行，日韩两国正在协调。日本外相河野太郎力争在三国首脑会谈前访华。
日本首10安倍晋三有意在日中韩首脑会谈后，适逢《日中和平友好条约》缔结40周年的明年内，推动实现自身与中国国家主席习近平的互访。
【共同社福州12月26日电】“日中执政党交流机制会议”26日就中国倡导的“ 一带一路”经济带构想汇总共同倡议，指出日中两国应该探索在具体项目上的合作。关于朝鲜核与导弹问题，双方确认将为和平解决而努力。
该会议是日本自民党、公明党与中国共产党的定期对话框架。在闭会后的记者会上，自民党干事长二阶俊博就“一带一路”表示：“感受到了中方的热情。愿意回应期待。”
此次是日中执政党交流机制的第七次会议。下次会议将在日本召开。
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