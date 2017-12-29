俄指责美在叙培训前IS武装分子：意图破坏叙利亚稳定

外媒称，俄媒27日援引俄罗斯武装力量总参谋长瓦列里·格拉西莫夫的话表示，美国在叙利亚阿特坦夫基地训练“伊斯兰国”组织（IS）恐怖分子。这个基地位于叙利亚、约旦和伊拉克三国交界处。
据俄罗斯《消息报》网站12月27日报道，格拉西莫夫在接受《共青团真理报》采访时说：“太空卫星和其他侦察手段发现那里有武装分子部队。事实上，他们是在那里训练。”
此外，在美军基地附近的舍达迪发现了武装分子营地。
格拉西莫夫说：“这些人实际上就是IS武装分子，只是使用了别的名字，比如‘新叙利亚军’。他们的任务是破坏稳定。”
报道称，总参谋长表示，在IS主力部队被击溃后，约有400名武装分子从舍达迪营地前往阿特坦夫基地。他指出：“据俄军总参谋部估计，现在舍达迪约有750名武装分子，阿特坦夫有350名。”
同时，他强调，五角大楼无法解释为何阿特坦夫基地在叙利亚解放后仍然存在。他说：“现在他们的回答含混不清。最重要的是，几个月来，我们一直发现有武装分子从那里出来。显然那里在进行训练。”
另据俄罗斯卫星通讯社12月27日报道，俄武装力量总参谋长格拉西莫夫说，美国在叙利亚阿特坦夫的基地被叙利亚军队完全封锁。
格拉西莫夫在接受采访时说：“阿特坦夫整个方圆55公里的地区被叙利亚军队封锁。最重要的是几个月来，我们注意到有武装恐怖分子由此出动。”
此外据路透社12月27日报道，俄武装力量总参谋长格拉西莫夫指责美国在叙利亚培训前IS武装分子，以图破坏叙利亚的稳定。
在接受俄报采访时，格拉西莫夫重点提到了美国在叙利亚南部毗邻伊拉克的边境口岸阿特坦夫的一个军事基地。俄罗斯方面说，这个美国基地是非法的，基地及周围地区已经成了武装分子可以自由活动的“黑洞”。
又据俄新社报道，俄外长拉夫罗夫27日说，在叙利亚与IS的主要战斗已经结束，在叙利亚的主要任务现在转向消灭另一个极端组织“征服叙利亚阵线”。
美国称阿特坦夫的设施只是一个用于训练打击IS的伙伴部队的临时基地。美国此前已驳斥了俄方的类似指控，称华盛顿仍致力于消灭IS。
美国领导的打击IS联军27日称，在伊叙两国的IS分子只剩下不足1000人，是三周前的三分之一。联军的声明说：“我们将与伙伴合作，消灭或抓捕所有剩余的IS恐怖分子。”
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