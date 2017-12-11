印度或力阻制定全球电商规则

印媒称，当来自世界贸易组织（WTO）160多个成员的部长们准备举行两年一次的会议时，印度面临一场战斗：一方面要避免制定全球服务和电子商务规则，另一方面要设法建立国内支持食品采购的新机制，并大幅削减美国和欧洲支持农民的力度。
据《印度时报》网站12月9日报道，尽管印度政府并不反对全球服务业框架，但官员们说，他们对摆在谈判桌上的建议并不满意。例如，欧盟和澳大利亚希望把自己的法规强加给其他WTO成员，这将降低各国政府的灵活性。就印度而言，它希望与降低印度软件、会计专业人员以及护士和医生市场准入门槛相关的问题能得到解决。
关于电子商务，人们认为，当各种方案都在讨论之中时，目前的谈判应在日内瓦WTO总部继续进行。此外，人们还担心，有人会打着电子商务的旗号设法引入其他若干方面的东西，这将使各国在为像“数字印度”这样的计划寻求本国内容时缺乏灵活性，还可能使依赖开放源代码软件变得困难。此外，它还会限制政府调整相关规则使其符合自身利益（而非推行只有利于亚马逊或阿里巴巴的政策）的能力。
报道称，印度指望非洲国家集团能支持它阻止谈判的启动，但消息人士说，印度与部分非洲国家存在分歧。许多非洲国家表示自己支持日本、韩国和新加坡的动议，美国也表示默许。
过去16年间，WTO一直在进行多哈回合谈判，内容涵盖农业、服务业和工业品进口税问题，但由于美国和欧盟不愿采取行动，多哈回合谈判进展不大。美国正在阻挠任何方面采取措施解决1994年制定的有缺陷的规则正在影响穷国发展的问题。
据报道，在这一背景下，印度和中国携起手来，让发达国家减少对农民的补贴。一名印度官员说：“富裕国家减少国内扶持是改革的第一阶段。这是所有贸易扭曲现象的根源。”这位印度官员说，有120个国家支持这一立场。
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