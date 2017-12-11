中国正对5G基础设施下注：引领全球创新的机会

港媒称，随着中国移动、高通公司和中兴通讯加速合作，以制定下一代智能手机的技术标准，中国离实现无缝、超高速通信更近了一步，后者将为无人驾驶汽车、虚拟现实教育和全国性医疗保健服务提供可能。
据香港《南华早报》网站11月29日报道，中国是世界上人口最多的国家，也是互联网用户最多的国家。如今它正对三大电信网络运营商大规模推出5G移动基础设施下注，这将支持中国的快速数字化转型——进而使得几十年前出现在科幻小说中的许多高级应用和服务变成现实。
监管制定5G移动技术统一标准的国际机构预计将在明年和2019年的最后阶段发布初始规定，为移动网络运营商从2020年起部署5G业务铺平道路。
报道称，中国引领全球创新的机会可能就在于发展5G移动技术。
中兴通讯高级副总裁樊晓兵在香港表示：“中国移动可能想在2019年推出5G业务，在原先的计划之前。它正积极推动在中国启用下一代网络。”
报道称，今年下半年，中兴通讯在广州大学建立了一个真正的5G网络，旨在测试下一代网络。
樊晓兵表示，支持5G网络的芯片可能会在明年推出，而支持5G网络的首批手机可能会在这之后上市。
报道称，对中兴和华为以及它们的竞争对手海外电信设备供应商爱立信和诺基亚来说，这些公司面临很大的利害关系，因为未来几年里中国和其他地区的5G基础设施部署准备工作将逐渐升温。
报道称，预计在2020年到2030年期间，中国对5G移动网络的总投资将达到2.8万亿元（约合4240亿美元），这可能是中国在电信基础设施方面最大的投入。
杰富瑞投资银行的证券分析师爱迪生·李最近表示，中国的智慧城市计划将充分利用未来的高速5G移动网络，“将人工智能用于公共安全、交通管理和灾难管理”，同时中国的各大互联网公司将为消费者推出更先进的服务。
报道称，中国已经是世界第二大经济体，它在4G移动宽带的部署和使用方面处于全球领先地位。截至今年10月31日，中国移动、中国联通和中国电信合计共有约10亿4G用户。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost