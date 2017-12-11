中国铁废料出口猛增 日媒忧亚洲市场被抢占

日媒称，中国正成为亚洲主要的铁废料出口国。其原因是，由于淘汰不符合环保和质量标准的违法钢材“地条钢”，中国国内的铁废料需求减少，铁废料过剩。中国在越南等亚洲市场与同为出口国的日本形成竞争。
据《日本经济新闻网》12月8日报道，中国的铁废料出口量增加始于4月。1～3月平均每月出口量仅为240吨，但4月增至1.5万吨，5月增至8万吨，9月猛增至51万吨。日本1～10月平均每月为68万吨。中国的出口量正在追赶日本。
报道认为，其背景是中国正在淘汰通过融化铁废料来制造的地条钢。中国政府认为环保和品质方面存在问题，在6月底之前淘汰了地条钢的生产设备。日本Steel Recycling Research公司代表董事林诚一预测称，“淘汰地条钢将使每年约6800万吨铁废料过剩”。
报道称，中国铁废料出口对日本产生两个影响。其一是中国产品流入日本，其二是在作为日本出口目的地的亚洲市场形成竞争。
报道称，东京制铁2017年春季在九州工厂进口了中国的铁废料。出于对中国出口全面启动的担忧，日本的铁废料价格一度下降，但铁废料销售商Aizawa代表董事相泽一义表示，“对中国产品流入日本、影响国内行情的担忧还不到降价的程度”。
日本关东地区一家电炉炼钢厂断言称，“九州的话离中国很近，但如果要用船运至关东、乃至日本内陆地区的钢铁厂，就不打算从中国买了”。
报道称，另一方面，中日铁废料在亚洲市场形成竞争的问题则比较严重。从截至10月中国出口量最大的9月数据中可以看到，在对日本主要出口地之一的越南的出口量方面，日本约为12.9万吨，而中国约为6.8万吨。中国对越南出口截至5月还不到1万吨，6月达到2万吨，增长显著。而且中国和越南接壤，比日本更占优势。
相泽指出，“越南发给日本的报价正在减少。中国抢占亚洲市场已成事实”。此外，林诚一指出，如果中国和日本形成竞争、导致日本出口量减少，“将导致日本国内的铁废料价格下跌”。
报道称，在中国，铁废料属于资源，为防止流向国外，对铁废料征收40％的出口关税。因此，暂时不会有低价铁废料出口。但是，考虑到中国和其他亚洲国家距离更近，日本在亚洲市场将与中国展开激烈竞争。
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