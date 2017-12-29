日媒文章：中国正在展开“新熊猫外交”

日本《读卖新闻》12月28日刊发题为《中国正在展开“新熊猫外交”》的文章称，日本东京上野动物园的大熊猫“香香”首次公开亮相，在日本再次掀起大熊猫热。这一现象的背后是中国政府在对外战略中积极运用了“新熊猫外交”。
文章称，大约有1900只野生大熊猫生活在中国四川省等地，还有500多只被饲养在世界各地的动物园和繁育研究中心。据报道，生活在海外的大熊猫有58只，分布在17个国家和地区。日本共有9只，仅次于生活在美国的大熊猫数量（13只）。
文章称，中国在1957至1982年间曾向苏联、朝鲜等友好国家赠送过大熊猫。加入联合国之后，还向日美英法等西方主要国家赠送过大熊猫。赠送数量共计达到23只。此后中国不再赠送熊猫，只允许基于繁殖目的的租借。
文章称，租借一对大熊猫的费用，约为每年100万美元，租借期限一般为10至15年，租借国与中国要签署共同研究繁殖和生态的合同。被租借的一对大熊猫，需要经过基因调查，选择不是近亲者。其所生幼崽的所有权也属于中国，通常在2至4年后将回到中国。包括“香香”在内，日本的9只大熊猫，全都需要返回中国。
文章称，租借国从具有饲养经验的“原获赠国”，逐渐扩大到希望跟中国加强政治、经济关系的国家。中国外交官员承认，“熊猫外交具有提高与对方国家关系的意义”。
文章称，大熊猫外交与“一带一路”倡议也明显有关。连接中国与欧洲陆路与海上丝绸之路的欧洲方面起点荷兰，都已经成为大熊猫租借国。最近签署了大熊猫租借合同的芬兰和丹麦，也是中国所主导成立的亚洲基础设施投资银行的创始成员。
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