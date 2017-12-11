新加坡房价触底反弹 明年涨8%

摩根士丹利经济学家预测，新加坡的房价上升循环将持续到2020年，明年新加坡房价涨幅高达8%。
因此，这位经济学家说，开发商的估值基于资产净值和价格与账面价值的折扣具有吸引力。
他对嘉德置地和城市发展（CDL）的评级为“增持”。
基金经理和分析师们表示，新加坡的房地产公司，可能因为房地产市场的复苏，而延续其股价的涨势，一直到2018年。
摩根士丹利说，嘉德置地和城市发展的股价在今年取得双位数增长后，未来12个月预计分别增长42%和24%。
城市发展和华业集团今年在新加坡的表现最为出色，而房地产商们也将取得五年来最好的业绩。
新加坡房地产市场复苏的迹象来自土地交易的高价格、四年来屋价首次上涨、以及办公室租金2年半来首次上扬。
不过，房地产市场的乐观气氛遭到新加坡金融管理局泼冷水，央行指出，新加坡人口增长放缓，会引发房地产空置率上升的风险。
住屋过度供应的风险不会很快来临，因为完成房地产项目需要交付时间。
政府只是最近才开始增加土地的供应，这使得这些项目2020年前不会投放市场，分析师说。
也有分析师说，新加坡房地产市场还是有很多风险，包括空置率上升、出租需求疲弱和全球利率上升。
而且，新加坡的房屋限购措施依然存在，限制了房价的上扬。
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