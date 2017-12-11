中国股市不到30年规模已全球第二 各国投资者追捧

英媒称，随着中国在全球经济中的重要性和影响力日益增强，国际投资者对中国股票的需求也不断上升。
据英国《金融时报》网站12月11日报道，中国股市在不到30年时间里成为世界第二大股市，超越了英国和日本。
报道称，中国在1990年12月启动股票公开交易，当时有8家公司在上海证券交易所上市。深圳证交所在1991年7月正式开业。
报道称，目前在这两家交易所上市的公司有3000多家，总市值超过8.7万亿美元，远高于2006年底的不到2万亿美元。
北京方面一直限制着外资在内地A股市场上的持股，但政策制定者正在逐步放宽这些限制。
报道称，来自某些司法管辖区的国际投资者和管理公司可通过合格境外机构投资者（QFII）或人民币合格境外机构投资者（RQFII）计划，进入中国内地A股市场。这两个计划自2002年和2011年分别推出以来，都已显著扩张。
报道认为，对接沪深股市与香港的沪港通和深港通机制，也刺激了股票交易流量。
中国多家最高监管机构在11月联合出台了针对资产管理行业的深远改革方案，以求化解国内金融体系累积的风险。
报道称，这些改革旨在提高投资者保护标准，并在债务和杠杆率大幅上升、威胁中国经济可持续性的情况下，使资产管理行业进入可持续增长轨道。
报道认为，将资金挤出影子银行业，使其流入受监管的资产管理产品，应该会进一步提振股市。
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