中国承诺努力推动巴以和谈：支持两国解决方案

港媒称，中国已表示愿意在中东和平进程中发挥作用，它在9日表示，将努力把以色列和巴勒斯坦代表聚集在一起，举行会谈以寻求解决办法。
据香港《南华早报》网站12月9日报道，中国外交部长王毅当天在北京举行的国际形势与中国外交研讨会开幕式上说，中国支持建立以东耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国，但巴以双方应该保持谨慎克制。
“（我们）争取年内在北京举行巴以和平人士研讨会，为推动解决巴以问题继续发挥建设性作用。”王毅说。
报道称，中国与以色列有着广泛的经济和军事关系，特别是在基础设施方面。中国公司正在特拉维夫建造一个公共运输系统，在地中海沿岸的阿什杜德建造一个新的货运港口。
报道称，中以贸易增长迅速，从2000年的11亿美元增长到2015年的114亿美元。中国如今是仅次于美国和欧盟的以色列第三大贸易伙伴，也是该国的第二大出口目的地。
报道称，今年3月，中国国家主席习近平会见了以色列总理内塔尼亚胡，双方同意将两国关系升级为“创新全面伙伴关系”。此外，中国的游客来源也在不断增加。去年1月至11月，前往以色列的中国游客达到7.64万人次，比2015年上升了超过60%。
报道称，但中国也与巴勒斯坦保持着强劲的联系。在今年7月，习近平告诉巴勒斯坦国总统阿巴斯，中国支持两国解决方案。
中国中东学会副会长潘光说，中国将推动和谈，但不大可能提出解决冲突的建议。他说：“研讨会可能是人们讨论想法的平台，希望稍稍缓解紧张局势，但中国很难提出具体的解决方案。”
云南大学的国际关系专家肖宪表示，中国过去曾试图推动和谈，但非常困难。他说：“调停工作现在主要由美国和联合国去做。”
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