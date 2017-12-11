中印“厕所革命”能实现全球60%卫生目标

香港《南华早报》网站12月9日刊登题为《中印厕所革命看向新加坡底线》的文章称，中国国家主席习近平号召发起“厕所革命”。“厕所革命”的目标是改善中国农村居民的生活质量。
文章称，而印度总理莫迪自2014年5月执政以来，就发起了“清洁印度”运动，目标是在2019年消灭露天随地便溺。这一全国性的运动覆盖了大量城镇，还包括修建1.1亿座新厕所，是人类历史上规模最大的厕所修建项目。
为什么全世界人口最多的两个国家的领导人都把修建厕所作为他们政治遗产的重要部分？答案在小小的新加坡。
文章称，1965年作为一个国家独立时，新加坡一穷二白。该国的首任总理和国父李光耀希望建设一个强大、繁荣的国家，他很快了解了清洁卫生的力量。
当时，新加坡的公共卫生很差，经常暴发霍乱、伤寒和其他疾病。李光耀清楚一个病弱的国家不可能有生产力。但新加坡当时既没有时间也没有资源构建昂贵的医药保健体系。因此，他在厕所卫生和清洁水源上投资。作为预防性的健康战略，这要经济得多而且有效得多。
因此，向厕所投资的逻辑不难理解。首先，厕所是全世界最廉价的医药。《英国医学杂志》的一份民调显示，卫生被选为过去150年来最伟大的医学里程碑——其得票率高于疫苗、抗生素和麻醉术，因为对健康风险的被动保护常常是提高国民健康的最佳途径。
第二，厕所可以推动国内生产总值（GDP）增长。中国和印度都拥有丰富的历史遗迹、深厚而多元的文化和自然景观，随着厕所更广泛的覆盖，这会吸引大量游客。直到现在，厕所肮脏和缺乏都是旅游业的痛点。
文章称，北京举办2008年奥运会时，中国国家旅游局担心如果北京的厕所不过关，奥运会也会失败。于是，中国在2004年翻修了大量公厕并在当年主办了世界厕所峰会。自2015年以来，中国国家旅游局共牵头完成新建、改扩建旅游厕所6.8万座。还有6.4万座旅游厕所将在2018年到2020年间新建、改扩建。
第三，厕所意味着尊严体面，在某些国家还意味着安全。在印度，30%的强奸案发生在女性露天排便时。青春期的女孩一旦开始月经就会退学，因为没有厕所可以更换卫生巾。这影响了她们的教育和生活情况，而且延续贫困。在中国，一些地区的学生们必须清理旱厕，与粪便接触。
文章称，除了政府努力之外，印度的厕所还启发了诸如《厕所：爱的故事》等宝莱坞影片。明年1月还将上映一部关于经期卫生的影片《与卫生巾打交道的男人》。
文章称，今年是马塞尔·迪尚被誉为20世纪最有影响的艺术作品之一——《泉》（瓷质小便池）诞生100周年纪念。没有比这更合适的方式和时机通过文化方式传播卫生意识了。
文章称，厕所是联合国可持续发展的一个目标。经过世界厕所组织多年的倡导，联合国大会的成员国现已把卫生列入国家预算和政策实施议事日程中。如果中国和印度这两个全世界人口最多的国家能够实现它们的厕所目标，那么就能实现全球60%的卫生目标。因此，中国和印度对厕所的关注事实上影响的不仅是中印两国，还会以相当深层的方式影响全世界。
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