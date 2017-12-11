俄托卡列夫手枪结构简单性能可靠 曾销多国总产170万支

美国《国家利益》双月刊网站12月9日发表了凯尔·沟上的题为《俄罗斯手枪问世只为一件事情：残酷和血腥的战争》的文章。
作为苏联陆军的继承者，俄罗斯陆军接手了大量轻武器。存放在跨11个时区的俄罗斯武器库中的是大量供军官、装甲车人员和政委等随身佩戴的武器。这些遗留下来的手枪以及新款的手枪装备今天的俄罗斯陆军，它们既是自卫武器，也成为配有这些武器的人员的权力象征。
苏联军队最早研发的手枪之一是TT-33托卡列夫自动手枪。外表上看，托卡列夫手枪很实用，但不太好看。同大多数苏制武器一样，它使用起来非常简单，而且性能可靠，但缺乏防止意外走火所需的保险。
托卡列夫手枪装满子弹时重0.84公斤，弹匣容量为8发7.62毫米口径手枪子弹。
托卡列夫手枪是由图拉兵工厂生产的。1952年苏联停止了这种手枪的生产，但在停产前估计已生产了170万支托卡列夫手枪。不管是否得到许可，匈牙利、波兰、塞尔维亚、中国都仿制过托克列夫手枪。
苏联后来又生产了一种手枪，其设计受到了外国手枪的启发。马卡洛夫手枪是苏联仿制德国的瓦尔特PP手枪，使用的部件更少，制造工序简化了。马卡洛夫手枪1951年12月开始投入使用。
相比托卡列夫手枪，马卡洛夫手枪更紧凑、更轻巧，枪管也更短。手枪弹匣装苏制9毫米口径手枪子弹，这种子弹是苏联设计的。
像所有苏联轻武器一样，马卡洛夫手枪进入了苏联以外的很多地方，分发给了苏联的附庸国和革命者。从阿富汗到津巴布韦，很多国家的军队过去都使用且现在仍在使用马卡洛夫手枪。上世纪90年代，俄罗斯开始用马卡洛夫PMM手枪装备部队，这是马卡洛夫PM的改进型，弹匣要比之前的大33%。
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