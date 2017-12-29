俄罗斯欲开设豪华太空旅馆

俄罗斯航天局希望在2022年之前建造一个重20吨、长15.5米、有4个豪华睡眠区的航天舱。
这个旅馆还将包含“卫生和医疗”站、休息区和健身器材，将耗资164亿至262亿卢布(约合3亿至4.6亿美元)。
根据美国《大众机械》月刊获悉的详细商业计划，宾客甚至可以使用舱内无线网络。
上周发布了一段引人注目的视频，画面显示太空舱可将乘客送入数万英里以外的太空。
但对于那些梦想在星空中度假的游客们来说，要想在这里住1至2周，他们需要花费至少4000万美元。
这笔花费包括400万美元的预付定金，然后要在飞行前的两年内分两笔每次支付1260万美元，最后要在发射前支付1080万美元。
要想住一个月并在此期间自愿参加太空行走项目，客人必须支付额外的2000万美元。
俄罗斯航天机构俄罗斯国家航天公司面临着旅馆计划带来的大量后勤问题。
尽管现在有蓝图，但有人担心俄罗斯工程师无法成功建造这座旅馆。而且，按照美国航空航天局的计划，国际空间站将在2028年退役。
据俄罗斯领先的空间站承包商能源火箭太空公司称，即使旅馆航天舱最快在2022年抵达国际空间站，也需要至少7年时间才能收回建筑成本。这意味着，旅馆将没有足够的时间盈利。
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