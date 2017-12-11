诺基亚携手StarHub引领新加坡物联网生态系统发展

诺基亚携手StarHub共同开发物联网（IoT）生态系统并推出创新物联网应用与服务
两家公司预计将于2018年第一季度推出商用物联网服务
诺基亚近日宣布与StarHub签署谅解备忘录（MoU），旨在共同推动新加坡的物联网发展。
两家公司计划共同开发面向互联生活、车联网和智能建筑等领域的全新物联网用例和应用，并预计在2018年第一季度推出商用服务。诺基亚与StarHub的强强联合旨在推动物联网服务的高效快速发展，这将帮助企业在"智慧国家计划"的实施过程中发现并把握商机，进而大力推进业务开展。
诺基亚不仅将助力StarHub及其合作伙伴开发智能停车、环境传感器及视频分析等用例，还将帮助StarHub通过参与开发商推广等物联网相关活动大力推广物联网技术。诺基亚贝尔实验室将为StarHub及其企业客户提供额外的咨询服务，加速新加坡物联网市场的发展。
StarHub企业业务部（Enterprise Business Group）总裁钟玉璇博士（Dr Chong Yoke Sin）表示："新加坡的'智慧国家计划'重点关注物联网设备在家居、街道、公园及办公室等环境中的部署。凭借传感器所收集的精细数据，企业客户将能够更加深入地了解其客户，进而提升运营效率并制定长期规划。我们将充分利用诺基亚的物联网技术，助力政府及商业客户解决其在城市地区所面临的挑战。此外，我们还希望利用这一新兴技术打造可行的商业模型。"
诺基亚南亚地区市场部负责人Nicolas Bouverot表示："我们很荣幸能与StarHub开展合作，共同发掘物联网的巨大潜力。我们致力于帮助物联网服务提供商开发新客户并增加新的收益流。当前，诺基亚处在物联网发展的最前沿，我们精准的洞察力将助力StarHub成功打造并部署高价值的服务与商业模式。"
你知道吗？
据诺基亚贝尔实验室（Nokia Bell Labs）预测，截至2020年，物联网的连接设备数量将由2014年的16亿台飙升至200亿~460亿台。
关于诺基亚
诺基亚是创新互联世界核心技术的全球领导者。凭借诺基亚贝尔实验室的研究与创新，诺基亚利用产业最全面的端到端产品、服务和授权平台，服务于通信服务提供商、政府部门、大型企业和消费者。
从5G和物联网基础设施的打造，到虚拟现实和数字医疗等新兴应用，我们致力于塑造未来技术以改善人类体验。
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