俄去年粮食产量创新高 运输能力不给力拖累出口

日媒称，俄罗斯2017年谷物产量达到1.3亿吨，创历史新高。由于小麦等收成增加，普京政府将加快扩大出口，但港口和内陆运输网的建设滞后正在成为绊脚石。无法出口的多余粮食在国内堆积如山。2018年以后，预计粮食产量也将减少。在世界粮食市场，俄罗斯的存在感不断提升。在此背景下，粮食出口的扩大或将成为该国经济兴衰的关键。
据《日本经济新闻》网站1月8日报道，据联合国粮农组织（FAO）统计，从2016年粮食产量来看，俄罗斯仅次于中国、美国和印度，位居世界第四位。俄罗斯当前农业年度（2017年7月至2018年6月）的出口量有望增长三成，达到4500万吨。
报道称，俄罗斯政府正在加快建设用于扩大出口的基础设施，包括在现有港口设置粮食运输专用电梯。为了促进出口，去年10月，俄罗斯将部分地区粮食出口的铁路运费下调了一成。在远东和中俄边境地区，国有企业正在建设粮食运输基础设施。
不过，这些举措仍跟不上产量的扩大。正在建设的设施全面投入使用预计要等到2020年以后。农业调查公司SovEcon的安德烈·西佐夫说：“出口能力基本已达到极限。如果没有基础设施的制约，全年出口6000万至7000万吨是完全可能的。”
报道称，出口方面的制约还正在给俄国内市场造成负面影响。俄罗斯粮食联盟表示，无法出口的过剩粮食增加，国内价格正进一步下降。由于收益恶化，部分地区出现了陷入亏损的生产者。此外，开始减产的生产者也很多。俄罗斯农业部表示，2018年粮食产量预计将降至1.1亿吨。
俄罗斯粮食联盟国际关系局局长奥列格·马洛费耶夫指出，为了扩大生产和出口，“降低运输成本等提升国际竞争力的举措不可或缺”。具体来说，引进运输量大的货运车辆、为提升品质提供补助都是必要的。
报道称，对于俄罗斯经济来说，国家财政收入的五成被认为依赖资源相关产业。在矿物资源价格低迷的背景下，实现获取外汇手段的多样化成为当务之急。包括粮食在内，俄罗斯农产品出口额在过去10年里增长了2.5倍。该国农业部长亚历山大·特卡乔夫提出了使农产品出口额今后10年再翻一番的想法。能否将粮食出口培育为新的经济增长原动力将受到考验。
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