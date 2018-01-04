印度拟在国内采购新防空炮 取消从以色列进口导弹

美国《防务新闻》周刊网站1月2日报道称，印度空军日前启动一项15亿美元的项目购买新一代近防武器系统（CIWS），取代老旧的L-70和ZU-23-2B防空系统。
上周举行的竞标在“购买印度制造”采购门类下只面向生产CIWS的印度本国公司。印度企业可以与外国原设备制造商组成合资公司参与竞标。
在这一提议的CIWS项目下，印度空军计划购买244门防空炮、228套火控系统和搜索雷达、20.4万枚可编程炮弹。
一名国防部官员表示，这是首个面向印度国内公司的防空系统项目。印度空军将使用CIWS打击战斗机、直升机、无人机和巡航导弹。
印度空军的目标是在未来7年内采用在本土生产的CIWS，并将这些系统与负责空中交通和监控管理功能的空中指挥控制系统融合。
以色列《耶路撒冷邮报》网站1月2日报道称，就在以色列总理内塔尼亚胡访问印度前不到两周，新德里正式取消与以色列防务巨头拉斐尔先进防务系统有限公司价值5亿美元、采购“长钉”反坦克导弹的防务合同。拉斐尔公司原本将向印度提供大约8000枚“长钉”反坦克导弹及300多个发射架。
《印度快报》援引印度国防部消息人士的话报道称，印方决定取消合同是因为进口“长钉”会影响印度国防研究和发展组织自主研制反坦克武器系统的项目。报道还称，印度还拒绝了美国雷神公司和洛克希德-马丁公司向其出售“轻标枪”反坦克导弹的提议。
塔斯社1月2日报道称，印度国防部2日宣布，它将从俄罗斯购入240枚高精度航空制导炸弹。印政府在信息网站上发布了相关消息，称这批弹药系供本国空军所需。
此次采购金额为125亿卢比（约合1.97亿美元），供货商为俄罗斯国防产品出口公司。此外，新德里还将向以色列购买131枚防空导弹，供“巴拉克”防空导弹系统使用。此类导弹将安装于印度海军舰只上。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost