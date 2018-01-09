数字科技改变中国年轻人：看动漫吃外卖骑共享单车

西媒称，2016年中国教育部将电子竞技纳入大学专业课程。目前中国有上亿电竞玩家，其中5万人是职业选手。中国电竞产业的产值已经攀升到65亿欧元（1欧元约合7.8元人民币——本网注）。
据西班牙《先锋报》网站1月6日报道，大多数电竞玩家是年轻人。在数字科技的推动下，中国的新一代在生活方式上与长辈们明显不同。中国还将出台一项致力于推动动漫创新的指导办法。动漫行业同样也备受中国年轻人追捧。艾瑞咨询集团的调查显示，中国的动漫群体从2014年的5000万增长到2017年的8000万。其中大多数年轻人愿意为这种娱乐形式掏腰包。
报道称，一个日本著名动漫形象初音未来2017年11月在上海举行了演唱会。而喜欢动漫形象的年轻人经常会购买或者出售相关的周边产品。据中国最大的二手商品交易平台闲鱼提供的数据显示，在这些用户中有52%是“90后”。这种共享经济模式带来的影响不容小觑。
报道称，骑共享单车是广受“千禧一代”和“Z一代”欢迎的环保出行方式。其中摩拜和ofo是共享单车领域的佼佼者。
专家指出，数字科技之所以带来如此大的影响，主要是因为现在的中国年轻人不再痴迷于对物质的追求。就连吃饭，他们也会考虑在网上下单点外卖。在他们点的外卖中，有四分之三都是中国传统食物，其余的四分之一才是相对不太健康的披萨和汉堡等西式快餐。这一现象背后的原因是，年轻人在周末更愿意留在家中。
报道称，中国年轻人对数字科技的偏好让过去备受钟爱的产品销量出现断崖式下滑，例如方便面。年轻人更愿意品尝不同美食，而互联网为他们带来了更多选择。移动设备的普及导致方便面的销量在从2013年到2016年的时间内下滑了17%。
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