特朗普自称“非常稳定的天才”：第一次竞选总统就成功

外媒称，美国总统特朗普6日觉得有必要让世人知道他非常理智，而且是最聪明的人之一。
据美联社1月6日报道，在一系列推文中，特朗普为自己的精神健康辩护并夸耀了自己的才智，称自己“真的很聪明”，是“一个非常稳定的天才”。这是特朗普对一本新书作出的最新回击。该书将他描绘成一个不了解自身职位所担负的重任且能力受到助手质疑的领导人。
报道称，在位于马里兰州的总统度假胜地戴维营，距离与国会共和党领袖和内阁成员就2018年立法议程举行战略会议还有几个小时之际，特朗普在推特网站上发文说：“实际上，在我的一生中，我最大的两个优点就是精神稳定，而且真的很聪明。”
而当特朗普在晚些时候对记者发表讲话时，这位常春藤盟校的毕业生已经做好了应对这个问题的准备。
拥有美国宾夕法尼亚大学学士学位的特朗普说：“我上的是最好的大学。”他说：“我的情况是，我是一名非常优秀的学生，从学校出来后赚了上百亿美元，成为最顶尖的商人之一，然后投身电视行业十年，取得了巨大的成功，就像你们应该听说过的那样，我首次竞选总统就获胜了。”
报道称，他的怒火针对的是《烈焰与怒火：特朗普白宫内幕》一书的作者迈克尔·沃尔夫。这本书贬低了第45任美国总统的形象。
特朗普对记者说“我认为这纯属虚构”，然后哀叹了他所谓的美国“软弱无力的诽谤法”。
特朗普说：“我不认识这个人。我猜‘邋遢鬼史蒂夫’可能经常带他进白宫，而这只是其中之一。这就是为什么‘邋遢鬼史蒂夫’现在要找工作的原因。”
这位总统在他早上发的一则推文中说，批评人士“拿出了罗纳德·里根的老剧本，叫嚣什么精神稳定和智商问题”。
特朗普说，他从“非常成功的商人”到电视真人秀明星再到首次尝试就当选美国总统的经历，“证明我不止是聪明，还是个天才……而且是一个非常稳定的天才！”
报道称，现年71岁的特朗普是就任时最年长的美国总统。里根在就任总统时比他年轻近8个月。
一直在努力使混乱的白宫恢复秩序的白宫办公厅主任约翰·凯利说，直到记者在特朗普中午发表讲话前拿给他看，他才第一次看到这些推文。
不过他说，特朗普这两天并没有显得很生气。凯利说：“说实话，我本来以为他会很生气。”
至于推文，凯利解释说：“他觉得自己可以绕过媒体，通过推特发布自己的观点。这或许就是他这样做的原因。”
近几个月来，在有线电视新闻节目和国会民主党人之间，关于特朗普的精神状况是否适合担任总统的讨论愈演愈烈。
本周，白宫发言人萨拉·赫卡比·桑德斯称此类说法“可耻且可笑”。
她说：“如果他不合适，他应该不会坐在那里，也不会击败共和党有史以来最有资格的一批候选人。”
特朗普将于12日在马里兰州贝塞斯达的沃尔特·里德国家军事医学中心进行担任总统以来的首次体检。
正如一些民主党人所说的那样，这种体检通常不会让总统接受精神健康评估。
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