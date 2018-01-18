经济复苏提振世界旅游业 去年国际游客增幅创7年新高

法媒称，受经济复苏推动，世界旅游业在2017年创下7年来的最佳表现。欧洲市场最景气，受恐怖袭击影响的地中海国家有所恢复，但美国停滞不前。
据法新社1月15日报道，世界旅游组织秘书长祖拉布·波洛利卡什维利15日在马德里的一场记者会上解释说，“2017年实现了2010年以来最高增长”，全球旅游人次与2016年相比增长7%。
几年来，这一增幅多在4%左右。而在这次提速下，全球国际游客（在当地停留时间不短于一夜）达到13亿人次。
报道称，世界旅游组织将这份活力归因于世界“经济复苏”。例如，巴西人和俄罗斯人的旅游支出在“多年下降后”终于在2017年有所增加。
欧洲——尤其是地中海地区——是最吸引游客的大洲（到访游客人次增加8%）。仅欧洲（世界旅游组织将土耳其归入这一地区）就接待了全球一半的游客（6.71亿人次）。
报道称，游客们似乎已经不再受到恐怖袭击的困扰，而近两三年这一因素一直拖累旅游数据的增长。
法国“在连续两年因恐怖主义活动而旅游数据疲软之后，如今显然势头良好（增长8%）”。世界旅游组织市场部门负责人约翰·凯斯特说，尽管最终数据到今年春天才会公布，但“所有迹象都表明”法国2017年仍是世界第一旅游目的地。
根据法国外交部的数据，2017年赴法游客约为8900万人次。
波洛利卡什维利还强调了西班牙的“巨大胜利”：尽管最受游客青睐的地区加泰罗尼亚去年8月遭遇恐怖袭击而且秋季独立主义政治危机引发大规模示威，但到访该国的游客人次仍增长9%。
他还说：“我们认为西班牙将成为2017年世界第二大旅游目的地。”这意味着西班牙将超过美国。美国尚未公布官方数据。波洛利卡什维利预计2018年加泰罗尼亚地区的旅游业发展趋势“非常好”。
根据西班牙政府提供的数据，西班牙去年共接待游客8200万人次，2016年则为7560万人次。
报道称，世界旅游组织强调受恐怖袭击影响的地中海国家旅游业复苏：土耳其游客人次增加33%（统计数据截至去年11月），突尼斯和埃及分别增长23%和55%。
突尼斯和埃及主要得益于对这两个国家重新产生热情的俄罗斯游客以及该地区其他国家（阿尔及利亚和海湾国家）的游客。
中东地区和非洲接待的外国游客人次分别增长5%和8%。
世界旅游组织强调，2016年第二大旅游目的地美国出现了“倒退”，但没有给出年度数据或者对相关因素的解释。
报道称，美国全球商务旅行协会估计，一些可能会有碍商务人士出行的不确定因素可能给美国经济造成损失。这些不确定因素包括特朗普的移民限制令以及禁止从某几个机场将笔记本电脑带上飞机的规定。
尽管“墨西哥和加拿大成绩喜人”，但北美仍是表现最差的地区，游客人次仅增长2%。
亚太地区游客人次增长6%，主要体现在南亚和东南亚。
世界旅游组织预计2018年全球国际游客人次将增长4%～5%。
该组织指出，旅游业产值占全球国内生产总值10%，雇用了全球十分之一的人口（包括间接就业）。
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