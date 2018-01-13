2018年中印在亚太竞争或加剧

《印度教徒报》网站1月9日发表印度前国家安全顾问、前西孟加拉邦邦长M·K·纳拉亚南的文章《亚洲遍布乌云》称，2018年亚太前景似乎比2017年阴暗，有更多迹象显示更大动荡或已露端倪。
竞争激烈麻烦重重
文章称，今天的亚洲处于激烈的地缘战略和地缘经济竞争之中。中国是当今亚洲新崛起的经济和军事强国。但在这个过程里，中国不仅要与美国在本地区强大的军事和经济存在竞争，还不能忽视来自日本和印度的竞争。对于中国崛起程度的猜测很多都基于一种普遍的假设：美国在特朗普总统的领导下已经放弃全球领导角色。美国不愿意打“新的战争”，在亚洲尤其如此，但这并不影响美国的地缘政治、地缘战略和地缘经济优势地位。
文章称，毫无疑问，在2018年的很长时间内，东亚仍将是一个麻烦重重的地区。目前还无法预测朝鲜是否会带来本地区的重大动荡，并给亚洲乃至世界造成深远影响。
文章称，2018年，亚洲其他地区的未来再度取决于中国、巴基斯坦和印度三国的战略关系如何演变以及西亚局势会恶化到何种程度。
印中关系难以解冻
文章称，2018年，中印改善关系的选择看来有限。没有什么迹象显示中印关系可能解冻。
文章称，2017年，中印关系逐步恶化。2018年，中国还可能采取其他手段对印度施压。中国还可能加强行动，取代印度作为其邻国主要伙伴的地位。
文章称，随着印度与美国走得更近，印中关系可能进一步恶化。美国最近出台的《国家安全战略》把中国称作“对手”，同时欢迎印度成为“战略和防御伙伴”。这无疑将加剧印度与中国在亚太的竞争，很可能因为印度与“四边形”国家（由美、印、日和澳组成）的关联而进一步复杂。
南亚纷争依旧危险
文章称，2018年，印巴关系改善的希望仍然不大。2017年以拉久里地区控制线附近严重违反停火协议的事件告终。此事造成军人伤亡，包括一名少校丧生。2017年，违反停火协议的行为增长200%以上。
文章称，2018年，印度必须做好准备，应对阿富汗局势的进一步恶化。阿富汗政府已经面临崩溃的切实危险，情况还可能变得更糟。
西亚乱局痼疾难平
文章称，2018年，西亚局势很可能远比2017年还要糟糕得多。西亚目前处在十字路口。整个地区都陷入动荡。除了“伊斯兰国”和“基地”等恐怖组织以外，这里的战争还卷入美俄这样的大国、一些西亚国家的代理人以及各种非国家参与者。
文章称，叙利亚和西亚乱局的固有因素是伊斯兰内部的持续斗争，在一个层面上是逊尼派的沙特与什叶派的伊朗之间的激烈对抗；在另一个层面上则是阿拉伯世界与非阿拉伯世界、逊尼派世界与什叶派世界彼此割裂的凶兆。此外，还有其他一些力量激化已经复杂的局势，包括也门战争、海湾合作委员会内部的分裂、沙特和伊朗新出现的动荡以及笼罩西亚大部分地区的动荡幽灵。
文章称，鉴于以上情形，很难抱着乐观态度期待一个更好的2018年。
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