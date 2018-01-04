网友怒了！支付宝回应年度账单默选《芝麻服务协议》：做错了

1月3日，相信不少网友都有在微信朋友圈晒出自己的支付宝账单和年度关键词吧。真的被这样的走心文案感动了：“时间总是偷偷流逝，打开账单，这一年是不是过得不太一样。”
打开账单，你去了哪里，买了什么东西，消费了多少次、最爱逛哪家店、是否买保险、是否借过钱，是否献过爱心……事无巨细地呈现出来了。
but，在这样走心文案感动背后，在2017支付宝年账单首页入口处，有一行特别不起眼的小字，却引来了律师的质疑。
“我同意《芝麻服务协议》”，不但字特别小，而且已经帮你选择好“同意”了。
这个“坑”很多人并不知道……
3日晚间，芝麻信用就“用户在查阅自己的支付宝年度账单时默认勾选‘我同意《芝麻服务协议》’发布说明表示，这件事，肯定是错了。事件给大家带来的恐慌和误解，向大家表示深深的歉意。
对于很多用户担心自己的信息安全和隐私问题，声明强调，这些问题同样是芝麻信用的生命线。用户信息的获取、沉淀、使用和分享，都会在严格遵守相关法律法规的前提下，做到用户知情和同意，做到不过度采集，更绝不会滥用数据。
该声明称，本来是希望充分尊重用户的知情权，让用户知道，只有在自己同意的情况下，支付宝年度账单才可以展示他的信用免押内容，初衷没错但用错了方式，愚蠢至极。
“目前，我们已经调整了页面，取消了默认勾选，如果用户希望在自己的年度账单中看到信用免押的内容，可以手动勾选该选项。”
芝麻信用总经理胡滔也在朋友圈表示，称给大家添麻烦了，致歉，并转发了芝麻信用的官方声明。
据律师岳屾山介绍，这个账单的查看和《芝麻服务协议》没有关联性，所以用户选择取消同意，依然能够看到年度账单。但如果用户没注意到，就会直接同意这个协议，允许支付宝收集用户的信息包括在第三方保存的信息。
岳屾山律师说，根据《消费者权益保护法》，消费者有选择权，而不是商家替消费者选择。
有行业人士指出，阿里的条款的确触目惊心，大数据时代如此滥用权力，堪称世界之最，也是闻所未闻，完全没有尊重消费者权益的基本互联网精神。
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