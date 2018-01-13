日本考虑对华开展“足球外交”

日媒称，今年是《中日和平友好条约》签署40周年，日本正谋求开展“足球外交”推动改善与中国的关系。日本足球协会也将向中国派遣教练等进行支援。
据日本《读卖新闻》1月11日报道，日本政府的计划是，今春在日本举行中日韩首脑会谈，首次迎来李克强总理访问日本，安倍首相也于年内访问中国，之后习近平主席访问日本，实现两国首脑互访。
报道称，为推动实现首脑互访，日本政府把目光投向了足球。习主席希望建设足球强国，谋求实现中国主办足球世界杯。据说他本人非常喜欢足球。日本政府已开始探讨习主席访问日本之际，和安倍首相一起出席两国足球友谊赛和相关活动。
报道称，通过体育交流促进国家之间关系改善的例子历史上曾经出现，例如，“乒乓外交”推动了中美两国走近。
报道认为，中国方面期待体育交流可以促进两国关系改善。然而，中国足球发展尚没有取得显著成果，中国男足2002年首次跻身世界杯，之后一直没有出线。提高男足水平是当务之急。中国方面对日本以足球协会为中心培养选手的机制等给予了较高评价，希望开展交流活动，邀请优秀的日本教练对中国球员进行指导。
日本足球协会会长田岛幸三表示：“中国队变得更强，通过切磋球技也有利于让日本足球变强。”田岛指出，日本足球协会也将推动向中国派遣教练。
日本国会议员与中国全国人大代表首届足球友谊赛曾于2007年举办，日本方面希望推动这项足球友谊赛重启。中日有关人士的足球热情正在高涨。
另据日本共同社1月11日报道，多名中日关系消息人士11日透露，日本外相河野太郎初步决定本月下旬访问中国，与中国外交部长王毅举行会谈。目前正以27日、28日这两日展开调整。此行可能将就考虑4月在东京举行的中日韩首脑会谈日程进行商议，并就改善中日关系交换意见。
报道称，这将是继2016年4月底岸田文雄之后日本外相再度访华，也是河野上任后的首次。今年是《中日和平友好条约》缔结40周年的节点，日本政府力争在中日韩首脑会谈后，实现首相安倍晋三访华以及中国国家主席习近平随后访问日本。
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