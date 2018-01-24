韩国禁止匿名买卖加密货币 防止被用于洗钱

外媒称，韩国金融监管机构23日表示，将从1月30日起禁止在加密货币交易中使用匿名银行账户。此举旨在防止加密货币被用于洗钱和其他犯罪活动。
据路透社首尔1月23日报道，韩国总统府此前曾表示，全面禁止比特币交易只是正在考虑的诸多措施之一，并非已经确定采取的措施。
一名要求匿名的政府官员在23日的简报会后表示：“政府仍在讨论是否需要完全禁止。”
韩国金融服务委员会副主席金永本（音）表示，从1月30日起，本地的加密货币交易者将不准向其虚拟货币交易钱包存款，除非他们的银行账户名称与加密货币交易所的账户名称一致。
据韩联社首尔1月22日报道，韩国政府22日宣布，今年将对国内的加密货币交易所征收共计达24.2%的公司税和地方所得税。
报道称，韩国政府一直试图控制这个亚洲第四经济大国的加密货币狂热，并正在考虑出台禁止加密货币交易的法案。
作为快速挣钱的手段，比特币和以太币等加密货币最近受到韩国投资者极力追捧。韩国拥有全球最大的民间比特币交易所之一，估计有超过200万人拥有数字货币。
根据目前的法律，所有收入超过200亿韩元（约合1870万美元）的公司都要缴纳22%的公司税和2.2%的地方所得税。
据裕进投资证券公司估计，韩国最大的加密货币交易所之一比瑟姆交易所去年的收入达3176亿韩元，应缴纳约600亿韩元的公司税和地方所得税。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost