英军方高官公开喊话要求增加军费 称已难抗衡俄军

法新社1月23日报道称，英国前国防大臣迈克尔·法伦22日加入了呼吁增加英国军队开支的行列。与此同时，英国陆军参谋长表示，英国军队可能在战场上很难匹敌俄罗斯军队。而另一名安全部门负责人则警告说，英国可能在2020年之前遭受严重网络攻击。
法伦在国防安全论坛上说，鉴于赤字正在下降、其他主要领域的预算正在增加，应将今年的国防预算增加10亿英镑，并将国防预算占国内生产总值（GDP）的比例升至2.5%。这是法伦自去年11月因性骚扰丑闻辞职后首次发表演讲。他说，这将使英国军队每年增加77亿英镑的拨款。
据报道，未来10年英国将陷入200亿英镑的国防预算黑洞。
在法伦提出上述建议之前，陆军总参谋长尼克·卡特刚刚罕见地发表演讲说，俄罗斯构成了自冷战结束以来“最复杂和最有力的”安全挑战。
卡特高调介入了围绕国防开支日趋激烈的辩论。他在位于伦敦的军事智库皇家三军研究所发表演讲时说，面对俄罗斯的军事实力，“我们承担不起袖手旁观的后果”。
这一明确的信息在英国国家网络安全中心主任夏兰·马丁22日发出警告后得到加强。他说，英国可能在2020年之前遭受严重网络攻击。
马丁对《卫报》记者说，英国将不可避免地遭受恶意方发动的网络攻击，其目的是让英国的关键基础设施陷入瘫痪，英国尚未成为受害者已是万幸。
他说：“我认为，这是一个何时发生而不是会否发生的问题。如果我们能在这个10年结束之前避免触发一级网络攻击，那就是万幸的。”
在实施多年紧缩政策后，英国国防开支面临沉重压力。去年开始的审查使媒体纷纷猜测，英国将进一步削减国防开支。
卡特认为，俄罗斯已将其军事能力提高到英国也许很难匹敌的程度。他说：“我认为，如果现在我们不能达到他们的水平，我们先发制人或应对这些威胁的能力就将受到削弱。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost