俄“铠甲”防空系统吸取叙实战经验 将配新锐小型导弹

俄罗斯《消息报》网站1月23日发表了亚历山大·科鲁格洛夫和尼古拉·苏尔科夫的题为《“铠甲”装上对空“钉子”》的报道。
俄罗斯防空武器库将增添独一无二的小型防空导弹。研制这种导弹借鉴了“铠甲”弹炮合一防空系统在叙利亚的实战使用经验。它能有效打击大多数小型目标，包括土制无人机和火箭弹。新导弹因外形小巧而得名“钉子”。“铠甲”系统的标准发射箱可装载4枚“钉子”。未来它将成为对付高精度武器的主要工具。
美国专家称，俄罗斯的“铠甲”弹炮合一防空系统是击退大规模无人机攻击的“理想武器”。美国《国家利益》杂志1月20日刊文指出，美国缺乏这种有效的近防系统。文章强调，俄军适时发现，地面对空防御不仅更加有效，而且便宜得多。
《消息报》从国防部获悉，这种新型防空导弹正在接受测试。通过测试后，它将安装在“铠甲-M”和“铠甲-SM”系统上，以确保防空部队拦截所有小型高速目标。
这种为“铠甲”系统研制的小型导弹在“军队-2017”国际军事技术论坛上首次公开亮相。它是图拉仪表制造设计局的产品。
新导弹拥有合成材料制成的轻外壳，并附有可在飞行中分离的助推器。发动机只安装在加速级，分离后导弹将依靠惯性飞行。
独立军事专家安东·拉夫罗夫表示，俄罗斯防空部队在叙利亚遇到了意外危险，新导弹应运而生。他说：“这首先指的是拦截中小型无人机和零散的火箭弹。‘铠甲’的标配导弹可以对付这些目标，但属于大炮打蚊子。因此，需要更经济实惠的导弹。它的射程逊于标配导弹，但更加灵活，作战性能足以应付任务需要。”
拉夫罗夫认为，新导弹将大幅提升“铠甲”系统的弹药基数。他说：“标准发射箱既可以装4枚小型导弹，也可以装几种不同的导弹。操作员应根据作战任务来选择弹药。”他推测，新导弹将在最短时间内列装，以应对俄军在赫梅米姆和塔尔图斯基地面临的威胁。
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