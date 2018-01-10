西媒文章：2018年西方将陷入民主混乱

西班牙《先锋报》网站1月1日发表题为《2018年：民主混乱和数字世界扩张标志着发展的一年》的文章称，相信在2018年会出现更多的市民反抗运动，很多情况下，这些运动还会得到政府机制的支持。
文章称，2018年无疑会比2017年更美好，极端贫困和饥荒几乎消失，艾滋病和疟疾等各种疾病将会得到有效遏制，但对民主的滥用和数字世界的扩张将是这一年的主要标志。
控制媒体即控制世界：不会宣传的领导人不是好领导人，因此领导人都致力于宣扬自己的思想，社交网络就是他们的强大武器，美国总统特朗普就是这种新式领导人，他每天早起的第一件事儿就是看新闻、发推特。
文章称，社交网络的作用不再是促进沟通，而是推动集团意识，现在人们上脸书或者推特网站不是为了寻找不同观点，而是为了印证已有的看法，强化我们的身份和观点。一个由国家、政党和权力集团推动的操纵和宣传产业已经诞生，它的目标就是吸引我们的注意力，调整我们的思维方式。
网络资源在特朗普的胜选中发挥了重要作用，而民主党人在11月份的中期选举中也会使用相同的手段，他们很有可能赢得众议院的绝大多数，然后发起对特朗普的弹劾。
文章称，身份决定一切：传统政策的衰落让极端政党赢得了空间，左右大选进程，而对于这些极端政党尤其是保守民粹主义而言，身份便是一切。两极分化的政治辩论打破了共存空间，令政局不稳，政府变得更加脆弱。少数派执政的特雷莎·梅政府便是例子，甚至连默克尔的政党都正在丧失力量。
另一个极端是绝大多数主义，东南亚社会对此现象最为熟悉，国家的政治命运由民族或宗教绝大多数者决定。西方国家的民主也是由绝大多数人的态度所决定，目的是最大程度地消除少数派在选举和议会中的力量。
文章称，失败的国家如阿富汗、南苏丹和索马里等将继续失败，而其余国家将面对紧张的国内局势。欧盟以外很少有领导人能够领悟，国家主权不是被共享，就是要失去。马克龙理解这一点，因此今年将更加努力地推动欧盟一体化。但马杜罗没有意识到这一点，因此委内瑞拉的孤立主义将使玻利瓦尔革命的缺陷进一步展现。特朗普和马杜罗的民族主义在欧洲也有追随者，它将导致两国国内政府与拒绝接受民族主义政策的社会大部分民众渐行渐远。因此，国内将出现市政府和私人机构领导的市民政治运动浪潮。相信在2018年会出现更多的市民反抗运动，很多情况下，这些运动还会得到政府机制的支持。
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