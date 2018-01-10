美专家分析：美俄新“冷战”或已悄然开始

美国《政治报》网站12月22日刊发该报首席国际事务专栏作家苏珊·格拉瑟题为《特朗普、普京与新冷战——冲突再起但这次只有一方在战斗》的文章称，俄罗斯的目标看起来不是夺取控制权，而是造成混乱。其目标不是要摧毁西方世界，而是要削弱并使西方国家感到困惑。
默克尔警告新冷战到来
文章称，2017年3月，特朗普总统会见安格拉·默克尔时，这位德国总理想的是俄罗斯问题。当时，华盛顿流传着有关俄罗斯为了特朗普而干预美国总统选举的指控。特朗普没有采取任何措施以减轻俄罗斯邻国的担忧，还一直公开表示欣赏普京，他也从未真正放弃公开批评北约组织。尽管美国与欧洲之间的安全条约已经存在近70年，但默克尔和许多人现在非常担忧，北约能否经受住一位长期以来视之为头号敌人的俄罗斯总统和一位公开称其“过时”的美国总统的双重攻击。
因此，默克尔有备而来。她与特朗普会晤时带来了一份资料：1982年的苏联地图，上面显示了当时苏联疆域内的所有国家，而今天的俄罗斯在这些地区相当活跃。一位官员说：“普京要么正试图迫使这些国家重新回到他的势力范围内，要么至少确保这些国家对西方毫无吸引力。”
文章称，德国人的理论认为普京想要回到过去的辉煌时代，这被越来越多的西方分析家所赞同。近几年普京决定重返俄罗斯边境以外的世界，寻求尽可能恢复俄罗斯在周边地区作为无可争议的重要国家的地位，并再一次把北约变成俄罗斯的死敌。
文章称，正如3月德国人对持怀疑态度的美国总统所说的那样，普京已经“恢复了冷战”。此后，默克尔警告特朗普的“新冷战”看起来愈演愈烈。
普京试图重现沙俄辉煌
文章称，战争——至少是舌战——看来已经再次展开。新冷战不仅是2017年的时髦口号，近十多年来一直是辩论的主题，每隔几个月就会出现一次。
文章称，目前，在华盛顿和莫斯科很流行这样的观点：这将是一个新时期的黎明。这个时期在某些方面使人回想起20世纪的冷战。和两次世界大战一样，未能解决不完善的和平协议所遗留的问题，以及未能使某个昔日敌手充分融入新体系中，正在酿成新的冲突。这场新冲突不大可能像第一次冷战那样激烈，持续时间可能也不会那么长，关键是它不会成为我们时代的决定性冲突。
文章称，毫无疑问，普京及其顾问都把今天的多极化舞台视为大好机遇，可以与超级大国美国相竞争。普京主义者已经开辟多条战线，尤其是在数字领域的反民主战线上，他们破坏了多个西方国家的选举进程。这一次，俄罗斯的目标看起来不是夺取控制权，而是造成混乱。其目标不是要摧毁西方世界，而是要削弱并使西方国家感到困惑。
文章称，使普京产生最大共鸣的不是冷战时期的两极世界，而是19世纪的帝国竞争。普京一直在颂扬沙皇时代俄罗斯的伟大。他最崇尚的理想不是成为斯大林转世，而是罗曼诺夫家族的现代化身。
特朗普能做的不是很多
美国应该如何应对？
文章称，首先，美国应该正确界定威胁，认清地缘政治现实。最好的情况很可能是，恢复上一代人实行的遏制政策。美国可以和欧洲盟友进行合作，并通过他们巩固北约，向遭受打击的前线国家乌克兰提供武器。这在很多方面正是特朗普国家安全团队提出和倡导的政策——尽管并没有获得总统本人的真正支持。
文章称，另外，即使特朗普转变了对俄罗斯的看法，他和他领导的美国也不大可能做太多的事情。他所实施的“美国优先”是内向化的外交政策。就连那些警告俄罗斯已经在地缘政治方面卷土重来的人，也没有提出任何可以应对普京的全面新计划。他们的建议——即使得到美国总统真正强有力的支持，也仅仅能够守住防线而已。
文章称，1991年以来，实现俄罗斯与西方的融合一直是美国政策的基石。这项努力现已失败，也没有任何新的计划。相反，有一场冲突无处不在，但又无处寻觅，也没有人能肯定地说，美国参加了战斗。
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