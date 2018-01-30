外媒关注"阿富汗版李小龙"：自学双节棍 曾把自己打昏

俄媒称，阿巴斯·阿利扎德（Abbas Alizadeh）被人们称为“阿富汗版李小龙”。他在当地是功夫大师，也是著名的电影演员。阿巴斯在接受俄罗斯卫星通讯社采访时讲述了他为什么喜欢东方武术。
据俄罗斯卫星网1月23日报道，阿巴斯及其家人生活在喀布尔。他自幼喜欢武术，但由于家里经济条件困难无法参加体育俱乐部，于是他开始自学。
他介绍说：“我八九岁时第一次看到了李小龙的电影。这些影片使我着迷，促使我开始学习武术。我用最少的设备开始在自家的地下室里训练。甚至现在我也在地下室里训练。”
阿巴斯·阿利扎德已经习武10年。他从李小龙的影片里学会了使用双节棍。
阿巴斯回忆说：“最令我记忆犹新的是双节棍。有一次我看了电影，就开始玩双节棍。突然双节棍打到了我头上，我大约昏迷了5分钟。”
阿巴斯在脸书上发布了自己的照片，并写道“李小龙在阿富汗现身”。此后，他在阿富汗和国外便广受欢迎。
据他说，人们对他的反应是不一样的：有的人和他打招呼并要求合影，而有的人则相反，不接受他。
一些电影公司邀请他参加拍摄。迄今为止，阿巴斯已经参演了两部影片。第一部参演的是阿塞拜疆的影片《兄弟李》，在片中他扮演了传奇的功夫大师。第二部影片是在印度拍摄的，阿巴斯在其中同样扮演李小龙。
前不久“阿富汗版李小龙”同一家好莱坞电影公司签署了合同。阿巴斯没有透露新片的细节，但指出新片的工作将在春季开始。根据合同，该片将在多国放映。
阿巴斯分享他的计划说：“当我获得国际知名度后，我想在阿富汗拍摄的自己的影片中出演。”
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