印度经济困境刺破莫迪光环

作为印度几十年来最强有力的总理，纳伦德拉•莫迪广受欢迎一直基于两大支柱：印度民族主义和他那诱人的承诺，即再接再厉搞好该国飞速发展的经济。但第二个支柱现在似乎有点摇晃。
过去两年，印度消费者信心大跌，建设速度放慢，固定投资率下降，很多工厂关门，失业率升高。
几乎所有的经济学家一致认为，总理的两大政策赌博——下达“废钞令”，此后不到一年，又大刀阔斧地推行新的销售税——使印度的高速增长慢了下来。
许多受到莫迪政策负面影响的印度人不太高兴，而且怨言与日俱增，社会对立也曰趋加剧。人们担心，由于其经济战略的光彩正在消失，莫迪开始更多依赖第一支柱：印度民族主义。
古吉拉特邦被认为是莫迪最牢靠的根据地，但现在该邦很多人也感到被出卖了。莫迪的货币政策给拥有数百年商业历史的古吉拉特邦名城苏拉特带来沉重打击。2016年11月，莫迪突然宣布废除市面上流通的旧版大面值货币，一时间造成恐慌。
“废钞令”颁布后，经营家族布料生意帕特尔兄弟赶紧到银行排队，每天等好几个小时换钱。最糟的是，当这对兄弟付不了工人工钱后，很多人走了。数百家工厂都遭遇同样的问题。苏拉特纺织业协会说，该地区一天的布料产量从两年前的4000万米下降到2500万米。
现金对于古吉拉特邦及整个印度都十分重要。大多数劳动者拿到的工钱都是一沓沓的卢比钞票。就连大笔的房地产交易，部分房款也是用卢比支付。
打击腐败是莫迪废止大面额卢比钞票的动机之一。他说，通过让人们上交旧钞，就可以缴获数十亿卢比的“黑钱”。
或许他认为印度经济形势大好，出现大混乱可能性较小。不过他选择的时机似乎不佳。
与重视出口的其他大经济体——如中国、日本或德国——不同，印度工业化程度远不如它们。莫迪发誓要改变这种状况，发起了“印度制造”行动，以吸引外国投资者。
不过分析人士说，印度的劳动法限制仍然太多，对规模超过100位工人的工厂规定各种繁琐的手续，影响企业做大的积极性。一位评论员最近说：“制造业革命遥遥无期。”
每个月大约有100万印度人进入劳动大军，而创造就业是印度紧迫的优先政治任务之一。然而，莫迪一年创造1000万个就业机会的承诺本就没有兑现。
2015年至2016年印度失业率为5% ,为五年来最严重。有研究显示，在莫迪领导下，在主要行业，比如纺织、交通和信息技术等行业，充其量每年创造数十万个就业机会。不过，这不包括非正规行业，据称有数以百万计的印度人在非正规行业工作。
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