中国突然宣布：外籍华人可无条件获5年“准绿卡”！

对于外籍华人来说，根在中国，每次回国都要申请签证，既费时又费钱！不过，从2月1日起，这种不方便将被大大改善！
中国公安部1月22日召开新闻发布会，通报公安部集中推出八项出入境便利措施。会上,公安部出入境管理局局长曲云海介绍,公安部决定自2018年2月1日起施行8项出入境便利措施,其中包括,为外籍华人提供签证、居留便利。
曲云海介绍,对来华探望亲属、洽谈商务、开展科教文卫交流活动及处理私人事务的外籍华人,公安出入境管理机构可按规定签发5年以内多次入境有效签证；对在当地工作、学习、探亲以及从事私人事务需长期居留的外籍华人,可按规定签发有效期5年以内的居留许可。
曲云海介绍,近年来,公安部会同有关部门推出一系列便利外籍华人来华政策措施,鼓励和吸引更多外籍华人参与我国经济社会建设,为服务经济社会发展、聚集创新创业人才发挥了积极作用。为给在华工作、学习、生活的外籍华人提供更为便利、务实的出入境环境,公安部决定进一步优化外籍华人入出境和停居留措施,将签证由之前最长1年多次有效,放宽至5年内多次有效；将居留许可期限由之前最长不超过3年,延长至5年。
这八项措施涉及就近办证、自助办证、免费照相、外籍华人办证、边检自助通关等多个方面，将于2月1日起施行！
八项措施详细解读如下：
一、为外籍华人提供签证、居留便利
对来华探望亲属、洽谈商务、开展科教文卫交流活动及处理私人事务的外籍华人，公安机关出入境管理机构可按规定签发5年以内多次入境有效签证；
对在当地工作、学习、探亲以及从事私人事务需长期居留的外籍华人，可按规定签发有效期5年以内的居留许可，
相当于发5年＂准绿卡＂啦！
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost