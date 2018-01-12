寻找赃物的鼻子？科学家训练狗搜寻被盗文物

美媒称，一个科学家团队将训练狗，看看它们是否能找到来自中东的被盗文物。这些文物被走私到美国。
据美国趣味科学网站1月9日报道，狗的嗅觉比人灵敏。它们已经被用来搜寻炸弹、毒品和象牙。现在，科学家希望训练狗来搜寻叙利亚和伊拉克等国的文物。这些国家饱受战争蹂躏，它们的很多古代遗址遭到了掠夺。
宾夕法尼亚大学考古学和人类学博物馆的学者迈克尔·丹蒂在一个声明中说：“恐怖分子、犯罪组织和普通罪犯正在整个行业的规模上破坏考古学遗址，以获取非法利润……因此我们需要弄清楚是否可以训练狗来提供帮助。”该声明宣布创建“K-9文物发现者”研究项目。
报道称，专家们说，发现走私进入美国的文物很困难。退休的国土安全部海关官员多梅尼克·迪乔瓦尼在声明中说：“走私者通过将被盗文物藏在包裹和货箱内将它们带进美国。利用犬类探查非法挖掘的文物会有助于海关官员快速识别走私嫌犯。非法买卖文物时，走私嫌犯通常会伪造进口申报表，这是一项重罪。”
一些机构正在合作进行这个项目，它们包括宾夕法尼亚大学考古学和人类学博物馆，“红色拱门”文化遗产法与政策研究公司，以及宾夕法尼亚大学兽医学院工作犬中心。
报道称，工作犬中心的常务主任和主要研究人员辛西娅·奥托说，要培训狗嗅探文物，研究人员将使用培训狗搜寻毒品和炸弹的类似技术。
奥托说，宾夕法尼亚大学博物馆将提供来自叙利亚的古代陶器，而工作犬中心的科学家将用吸收性材料擦拭它们以获取这些陶器的气味。奥托对趣味科学网站的记者说：“我们将训练狗识别同这些陶器样品有关的气味。”
报道称，科学家将让狗嗅闻带有这种陶器气味的材料。奥托说，狗嗅闻带有这种气味的物体时，它们会得到“奖赏”，如果它们嗅闻不带有这种气味的材料，它们就不会得到奖赏。
报道称，奖赏会根据狗的情况发生变化，但通常由多种食物组成。奥托说：“有些狗得到狗粮就满意了。有些狗认为热狗是最棒的食物。有些狗喜欢奶酪。我们会试图找到每只狗最喜欢的东西。”
奥托说，接受培训的狗包括德国牧羊犬和拉布拉多犬，不过狗的品种不如它们的性情重要。奥托说，陶器上的气味可能难以捉摸，这需要狗有足够的耐心来识别它们。
她说，科学家希望，狗也能经过培训来嗅探伊拉克或中东其他地区的陶器样品。对狗来说，伊拉克的陶器闻起来是否同叙利亚陶器不同，这尚不清楚。叙利亚和伊拉克的古代文献往往写在泥板上。科学家希望，狗也能嗅探这类文物。
报道称，该声明说，如果狗得到成功培训，科学家将寻求资助，以进行实地测试。如果这些测试获得成功，研究人员将为美国和其他国家的海关官员创立一个示范项目。
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