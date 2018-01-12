美媒称“鲲龙”体积与波音737差不多：4小时飞越南沙

美国《军队时报》网站2017年12月25日报道称，中国本土研制的世界最大在研两栖飞机AG600飞机于2017年12月24日完成首飞。
据新华社报道，这架代号“鲲龙”的飞机从中国南方城市珠海起飞，经过大约1小时的飞行后成功降落。
“鲲龙”飞机的翼展为38.8米，由4台涡轮螺桨发动机驱动，能够搭载50人，可在空中停留12小时。
飞机总设计师黄领才说此次成功首飞意味着中国成为世界上能够研制大型两栖飞机的少数国家之一。
据国家媒体报道，这种两栖飞机具有军事用途，但是未来将用于消防救火和海上救援。国有飞机制造商中国航空工业集团有限公司迄今至少已收到17架飞机订货。
虽然AG600飞机的体积与波音737差不多，但是要比霍华德·休斯公司的飞行船“云杉鹅”小很多。“云杉鹅”的翼展为97米，长67米，仅在1947年有过一次短暂的飞行。
AG600飞机的飞行能力可以完全覆盖中国在南海的所有造岛项目。
新加坡南洋理工大学军事分析家詹姆斯·查尔说：“它的行程可达4500公里，可以水陆两栖起飞降落，特别适合中国人工岛部署需求。”
据媒体报道，这种飞机可以从中国南方城市三亚起飞，仅用4个小时即可飞达中国领土主张的最南端——曾母暗沙。
查尔说：“这种飞机的能力和机动性使之成为向这些海洋地貌运送材料的理想工具，这些地方的地质结构太脆弱，不足以支撑飞机跑道。”
报道称，新型两栖飞机成功首飞进一步加强了中国迅速现代化的军事力量。2017年年初，中国第一艘本土研制的001A型航母下水，此前已于2012年投入使用“辽宁”号。
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