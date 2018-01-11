俄研制出新型高效集束炸弹：大幅提升空天军战力

俄罗斯红星电视台1月9日发表题为《高效“钻孔机”：新航空炸弹如何强化俄空天军战力》的报道称，近期，俄罗斯空天军航空武器库或将补充一种先进弹药。“玄武岩”科研生产联合企业研制的航空炸弹今年预计将在“机械制造技术”科研生产联合企业完成测试。这种集束炸弹因其作战性能被命名为“钻孔机”，它能远距离滑翔，摧毁各种防御级别的设施。
PBK-500U SPBE-K集束炸弹（“钻孔机”的正式代号）长3米以上，重逾半吨，最大投弹高度14公里，最大投弹速度每小时1100公里。
这种武器的特点是采用所谓的集束技术，内置15个热视和雷达自动制导子炸弹，能摧毁装甲防护目标（包括坦克）、指挥所、防空导弹系统的动力装置。如果放置混凝土破坏子炸弹，它便能钻透1米厚的钢筋混凝土层或3米深的土层，从而轻松摧毁大坝、闸门、飞机跑道等钢筋混凝土设施。
“钻孔机”能突破敌人设置的干扰。外壳采用的隐形材料使其不会被雷达发现。而它真正有趣之处在于滑翔能力。尽管没有发动机，但这种航空炸弹能在脱离载具后独立飞行30公里以上。轰炸机无须靠近敌方防空武器的杀伤区投弹。该炸弹通过自带的“格洛纳斯”卫星导航系统瞄准和制导，在250米高空撒开弹药。制导系统无须与载具建立所谓的信息联系，最大程度地实现了“投弹后不管”。
专家认为，新弹药将大幅提升航空武器的战斗力。如今使用的KAB-250和KAB-500航空制导炸弹在投弹后可以改变飞行轨道，打击精度达2-3米。但它们的投弹距离比“钻孔机”短得多，刚刚超过10公里。新弹药在这方面远远胜出，特别是考虑到其计划使用的载具类型。
专家相信，航空炸弹在可见的未来仍将是最重要的航空武器。其优势包括能有效杀伤区域和群体目标，不受载具限制，安全可靠性高，设计维护简单等。“玄武岩”科研生产联合企业总经理弗拉基米尔·波尔哈乔夫强调，新弹药将大幅降低轰炸机被敌军防空武器攻击的危险。同时，使用高精度炸弹能减少轰炸机一次出动携带的负载。
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