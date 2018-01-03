F-35隐身战机今年或将投入实战 将服役至2070年

英国《每日邮报》网站1月1日报道称，据披露，拖延已久的F-35隐身战机可能终于要在2018年首次参战了。
美国军方称，能在两栖攻击舰上垂直起降的F-35B隐身战机预计将于今年春夏被配备给太平洋司令部和中央司令部的两支海军陆战队远征部队。
这距离F-35B隐身战机的首次试飞已过去10年时间。
美国《海军陆战队时报》报道称，美军发言人莎拉·伯恩斯称，首批F-35B战机将配备给“黄蜂”号两栖攻击舰上的海军陆战队第31远征队，第二批F-35B战机将配备给“埃塞克斯”号两栖攻击舰上的海军陆战队第13远征队。美国海军陆战队希望到2032年用F-35战机取代目前的机群——F/A-18“大黄蜂”战机、EA-6B“徘徊者”电子干扰机以及AV-8B“海鹞”攻击机。
美国海军陆战队计划总共采购353架F-35B短垂隐身战机和67架F-35C舰载隐身战机，F-35C配备了着舰尾钩，可使其在航母上降落。
目前，2443架F-35战机的研发及采购费用已达3790亿美元，这意味着F-35战机已成为史上最贵的战机项目，而且研发费用仍将进一步上升。
F-35战机的服役期将持续到2070年，在此期间，一旦将其服役成本和维修费用纳入进来，那么整个F-35战机项目的费用预计将高达1.5万亿美元。
支持者吹捧说F-35战机躲避雷达的隐身技术、超音速飞行速度、近距空中支援能力、空中的灵活性以及大量的传感器阵列令飞行员具备无与伦比的信息获取能力。
但该项目已多次出现拖延、预算超支以及各种各样的挫折问题，其中包括2014年发动机离奇起火，迫使其临时停飞。
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