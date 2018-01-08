从新加坡发出的病毒电子邮件 意图窃取平昌冬奥会密码及金融信息

外媒称，研究人员表示，黑客们利用感染了恶意软件的电子邮件，已经开始瞄准平昌冬奥会，目的在于窃取密码或金融信息。
据法新社1月6日报道，迈克菲网络安全公司在一份报告中说，与此次冬奥会相关的几个组织已经收到恶意电子邮件，其主要目标是与冰球有关的一些团体。“这些组织多数与冬奥会有某种关系，不是在提供基础设施，就是在发挥辅助性作用。袭击者看来在此次攻击中把网拉得很大。”
报道称，早在去年12月22日，袭击就已开始，电子邮件采用了“冒名”，使之看似来源于韩国的国家反恐中心，因为该中心当时正进行反恐演习，以筹备冬奥会。
迈克菲公司说，这些电子邮件实际上来自新加坡的一处网址，指示读者打开一份韩语文本文件。据这份报告说，该文件的标题是《由农林部和平昌冬奥会共同组织》。
在一些案例中，恶意软件隐藏在文本中，而后显示在一幅图像中——这种技术被称为“隐写术”。迈克菲公司说：“根据我们的分析，这种植入法建立了通往袭击者服务器的一条加密通道，很可能使袭击者得以在受害者的电脑上执行指令，安装额外的恶意软件。”
迈克菲公司称：“由于冬奥会即将召开，我们预计利用与冬奥会相关主题的网络袭击会有所增加。”
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