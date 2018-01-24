美国欲拉拢印尼搅局南海 印尼外长没接这茬

美国国防部长马蒂斯在其东南亚之行中称，美国愿助印尼维持在南海的海上安全。对此，印尼防长里亚米扎尔德·里亚库杜坚称“南海局势已经降温”，媒体分析，其言下之意便是不希望破坏南海的总体形势，美国“拉边站”的举动可能收效甚微。
日前，美国国防部发布首份《国防战略报告》摘要，称中国和俄罗斯为美国及其盟友主导的“国际秩序”的修正者和挑战者，在此背景下，美国防长马蒂斯于1月21日启程访问印度尼西亚和越南两国，开始为期一周的东南亚之行。
23日，马蒂斯在与印尼防长里亚扎米尔德会谈后对记者表示，特朗普政府希望印尼在亚太地区的海洋安全中扮演“海上支点”角色，“印尼是印度太平洋地区海上安全的支点，我们能够帮助印尼在南中国海、北纳土纳群岛海域维持海上安全，我们期盼就此与印尼合作。”
马蒂斯宣称，“我们尊重亚洲国家的主权，相信任何人都不能把自己的强权施加于别国的经济、外交和安全决策上”，这一表态被认为是在呼应美国太平洋司令部司令哈里斯在印度“瑞辛纳对话”上的言论，哈里斯称中国是地区的一支“破坏性力量”，妄议中国在南海的岛礁设施。
有媒体分析称，这是在借南海中美争端来制造南海紧张局势，放大对中国的抹黑与攻击，促使中国周边国家强化“中国威胁”心态。
然而，这种“偷换概念”的搅局行为似乎没能达到美国想要的效果。据印尼《罗盘报》报道，当美国与印尼两国防长在提到涉及南海的问题上时，印尼防长坚称，“南海局势已经降温”。媒体分析道，言下之意，便是不希望破坏南海的总体形势，不想搅局制造紧张局势，美国在区域“拉边站”的举动可能收效甚微。
印尼防长的态度与他此前在新德里瑞辛纳对话中的态度是一脉相承的，据印度《国家先驱报》报道，印尼防长里亚米扎尔德·里亚库杜在18日的瑞辛纳对话中称：“我们必须感谢中国更加开放的善意，以及合作维护亚洲区域安全架构的意愿”，“南海局势得以降温，我们必须以有利的方式保持这一势头，以维护共同利益。”
对此，印尼大学美国研究中心主任苏西斯表示，印尼对加强与美国的防务合作也有所期待，但是，推进与中国的安全对话与交流也很重要。“我们仍然保持不结盟的自由外交政策，选择更活跃的外交政策，即不会对抗中国，亦不成为美国在印度洋和太平洋的军事战略同盟国，印尼需保持有利于国家的不结盟政策，而积极寻求多赢的政策。”
印尼防长的表态也受到中国外交部的赞赏。中国外交部发言人华春莹22日表示，中国有句古话讲：“以诚感人者，人亦诚而应”。这体现了中国和东盟国家共同维护南海和平稳定的坚定、积极和真诚的意愿。
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