美称特朗普与朝对话前提不变：朝须先停止导弹试验

外媒称，美国总统特朗普的常驻联合国代表妮基·黑利7日明确表示，在围绕朝鲜核导计划的紧张局势日益加剧之际，特朗普政府在与朝鲜对话问题上的立场没有改变，朝鲜领导人金正恩首先需要“在相当长的时间内”停止导弹试验。
据美联社1月7日报道，特朗普6日表示他愿意与金正恩对话，鉴于特朗普去年曾责备国务卿蒂勒森“试图与小火箭人进行谈判”是在浪费时间，似乎他的言论有所软化。但黑利坚称，特朗普7日在戴维营的表态重申了其过去的立场。
她说：“立场没有转变，基本上他所说的是‘是的，我们会与朝鲜对话’，但在那之前还有很多事情要做。他们必须停止导弹试验，他们必须愿意就取缔核武器进行对话。”
黑利还说：“这是一种危险的局面。”
报道称，特朗普发表这些言论时恰逢朝鲜与韩国即将于9日举行两年多来的首次正式对话，由于朝鲜的核导计划，目前局势非常紧张。
黑利说，她认为双方的对话将局限于冬奥会问题，“但你们都知道，这两个国家必须要融洽相处”。她说：“至少他们恢复对话对美国而言是个好消息。”
特朗普政府已经同意把与韩国的联合军演推迟到冬奥会之后，美国防长马蒂斯坚称此举对冬奥会是必要的，并非政治姿态。
美国中央情报局局长迈克·蓬佩奥7日强调，尽管朝鲜似乎只要再有几个月时间就能够使美国的城市面临核打击风险，但朝鲜并非即将发动袭击。
另据韩联社1月7日报道，美国中情局局长蓬佩奥7日说，美国决心通过外交手段结束朝鲜的核武器计划，但也准备在必要时动用武力。
蓬佩奥在接受福克斯新闻频道采访时说，与前几届政府不同，特朗普总统领导的这届政府在这方面的政策是连贯的。
他在提到金正恩时说：“我们希望朝鲜政权明白，与以前不同的是，我们决心解决这个问题。我们坚信，以外交方式解决这个问题是正确的答案。但是，本届政府也准备好了尽一切努力确保洛杉矶、丹佛、纽约的人民不会因为金正恩拥有核武器而面临危险。”
蓬佩奥说，特朗普上周称他的“核按钮”比金正恩的“更大且更强”的推文帮助传达了这一信息。
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