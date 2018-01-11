印调整外交政策应对“一带一路”

德国《科学和政治基金会杂志》1月号发表克里斯蒂安·瓦格纳和西达尔特·特里帕蒂的文章称，印度安全政策专家认为，印度在南亚地区的影响力因中国影响力的提升而减弱。印度近年来显著扩大了同美、日、澳的双边政治、经济和军事关系，以寻找对抗中国的新方式。
文章称，中国在南亚的投资提出了一项挑战，而印度外交界在很长一段时间里都没有找到合适的答案。印度是少数未参与中国“一带一路”倡议的亚洲国家之一。
文章称，一系列最新发展表明，印度的南亚政策正在发生变化。早在2016年，印度和美国就在加强针对包括南亚国家在内的第三国的发展政策合作问题上达成一致。另一个例子是美印合作参与尼泊尔跨境输电线路工程。而印度和日本则在斯里兰卡合作修建液化气管道。
进一步观察会发现，这些新型合作表明印度已明显背离以往——特别是针对邻国——的外交政策。1947年独立以来，印度始终自视为南亚地区的霸权。因此，它以五花八门的政治、经济和军事手段干涉包括尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡和马尔代夫在内的邻国的内政冲突。
印度的南亚政策转折出现在上世纪90年代实施经济自由化改革之后。此后，印度政府不再仅仅将南亚地区视为印度安全的一部分，而是也日益将其看作急速扩张的印度市场的一部分。印度从2000年开始致力于扩大地区内的互联互通，以振兴薄弱的区域内贸易。
文章称，印度在本地区与西方国家和日本展开的新合作也将有助于抵抗其影响力的衰退。在印度外交界看来，扩大后的周边地区包括印度洋、中亚、东海和南海之间的区域。为回应中国竞争和促进外贸，莫迪2014年将上世纪90年代中期实行的“向东看”政策提升为“东方行动”政策，目标是继续深化同日本以及东南亚国家联盟成员国的经济、政治和军事关系。
文章称，印度在扩大后的周边地区行动的变化体现在新的和复苏的双边及多边主义形式上。2017年11月，美国总统特朗普访问亚洲期间与日本、澳大利亚和印度政府首脑在马尼拉举行会谈，以期重振过去的“四方安全对话”。不管过去还是现在，对华关系始终是该对话机制的中心议题。对“四方安全对话”抱有浓厚兴趣的印度近年来显著扩大了同另外三国的双边政治、经济和军事关系。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost