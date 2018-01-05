泰姬陵游客爆满不堪重负 印度政府欲设限

印度著名景点泰姬陵每到节假日和周末总是游客爆满，甚至发生踩踏事件，安全隐患突出。为解决这一问题，印度中央政府计划本周出台一系列限制措施，把每日国内游客数量控制在4万人以内，把游览时间设置为最长3小时。
【本地游客票价仅4元】
泰姬陵位于印度北方邦阿格拉市，是印度莫卧儿王朝皇帝沙贾汗为爱妃泰姬·玛哈尔修建的白色大理石陵墓，风格典雅华贵，是爱情象征。泰姬陵每年吸引近800万名游客，是外国政要名流访问印度必到之地。
对印度本国游客和外国游客，泰姬陵实施不同票价。印度本地游客可购买票价40卢比（约合8毛新币）的打折票，而外国游客票价则为1000卢比（20元新币）。最近几年来，前往泰姬陵的印度游客数量激增，每到周末和节假日接待游客达7万人，让这处有着近400年历史的景点有些不堪重负。
上周，泰姬陵景区即将关门时，一大批游客突然涌入，造成踩踏、致使至少5人受伤。隶属于印度文化部的印度考古局官员1日前往当地调查后提议，应对每日到访的游客数量设限，以防类似事件再度发生。
印度考古局向中央政府提议，把每日国内游客数量控制在4万人，游览时间限制在3小时以内。不过，对购买1000卢比“高价票”的外国游客，游览时间将不受限制。如果印度本国游客想游览3小时以上，可购买1000卢比门票。
【尖塔损坏怨猴子？】
对外国游客来说，印度并不算热门旅游国家。印度观察家研究基金会去年3月发布一份报告，显示前往印度旅游的外国人数量相对较少，仅占全球所有出国旅游人数的约1%。
与其他世界著名旅游景点相比，泰姬陵每年近800万游客的数量不算多。相比之下，北京故宫2017年接待游客近1670万，上海迪士尼乐园首个运营年接待游客超过1100万。
随着时间流逝，加上空气污染，泰姬陵蒙尘已久、洁白不再。在2016年的一次清洁工作中，泰姬陵的一座尖塔发生轻微损坏。印度考古局随后解释称，是猴子弄坏了尖塔。
为了让泰姬陵恢复“真容”，印度政府计划今年开始清洁泰姬陵穹顶，预计耗时10个月，最早2019年结束。这次清洁作业预计花费约50万美元（65万元新币）。
知名旅游咨询网站“福多尔旅游指南”把泰姬陵列入“2018年不宜到访”目的地清单，“除非你梦想中的泰姬陵之旅包含在抹着泥、罩着脚手架的穹顶前留影，否则等到2019年再安排行程吧”。（新华社）
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