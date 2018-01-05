马来西亚国家债务竟达万亿 大马前总理：或随时破产

马来西亚前总理马哈蒂尔近日称，目前国家的短期及长期债务高达约9000亿令吉（约合人民币14583亿元），一旦政府无力还债，马来西亚将步希腊后尘，成为破产国家。
据《南洋商报》报道，马哈蒂尔表示，“马来西亚的贷款比希腊多，但是我国却比希腊穷，很多国家贷款要耗上几十年才还清，只要政府没有能力还债，国家随时面对破产的风险。”他说，希盟（马来西亚在野联盟希望联盟）并非为反对而反对，只要在来届大选推翻国阵（国民阵线，是马来西亚的一个政党联盟，简称国阵）政府，希盟将拥有全盘计划解决一切国家问题，包括复苏经济及巩固令吉货币。
马哈蒂尔形容过去的反对党因为没有团结及不够强大，才无法从国阵手中夺过政权。他表示，随着新一年的到来。 他将代表希盟每周举行一次政策讲座，回应及让人们了解国家最新政治局势。
国阵成员党领袖称纳吉布将评估大选胜算 近期决定候选人
继国阵召开的特别最高理事会后，总理兼国阵主席拿督斯里纳吉布将在近期内，决定国阵候选人的名单。人民进步党主席丹斯里卡维斯向媒体指出，由于一些选区出现多名候选人，因此最终人选将交由纳吉布决定。“纳吉布表示名单将很快就会出炉……根据惯例，国阵不会在最高理事会宣布候选人，纳吉布与国阵主要领袖如总秘书届时将与有关政党的领袖会面，以进一步确定最终上阵的候选人。”
询及只有一个候选人的选区多寡时，他指出，即使只有一个人竞选的选区，纳吉布也会评估该候选人是否仍具有胜算，因此不排除由其他人上阵。对于名单是否会在农历新年前出炉，卡维斯则认为没有这可能性。他补充，本次最高理事会原定在去年12月召开，但由于特定因素而展延至今天（1月4日）。
“这是第一次会议，至于何时会是第二次，则视国阵有无需要，如果有需要，下周也可以召开。” 卡维斯强调，本次会议主要强调国阵成员党应团结一致应对大选，提名具有胜望的候选人，而不是为席次争吵。他说，纳吉布指成员党之间如果出现议席争议，也可以私下解决。
马来西亚大选或在3月至4月之间
《星洲日报》的报道指出，马来西亚历届大选都避开农历新年、开斋节及年底雨季水灾。明年2月16日是农历大年初一，斋戒月则在5月中开始。
根据记录，选委会过去宣布的提名日落在国会解散之后的6~17天内，若纳吉布2月28日（农历正月十三）前后解散国会，大选提名日可能落在3月10日前后，投票日则最可能落在3月份的学校假期，即3月17日至3月25日之间。
上届大选在2013年5月5日投票，分析员普遍认为下届大选投票日不太可能在5月5日之后，也不可能留到6月24日届满自动解散，纳吉也不太可能等至5月或6月最后一分钟才解散国会；这是因为，5月17日是穆斯林斋戒月的开端，开斋节在6月15日。
不过另有消息指出，纳吉布是在2009年4月3日出任总理的，明年4月3日正好满九年；因此，纳吉布也可能等完成九年任期后，才向人民展示“成绩单”并宣布大选。本届政府的五年任期将在今年6月24日届满，国会到时将自动解散，当局必须在60天内举行大选。换言之，大选最迟必须在8月23日举行。纳吉布担任总理期间宣布解散国会的记录显示，他过去都选择在星期三解散国会。
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