巴基斯坦停止与美共享情报

英媒称，巴基斯坦已停止与美国共享关键情报，这首次表明，美国决定暂停向巴基斯坦提供军事援助的决定，可能会妨碍其在阿富汗的战争努力。
据英国《金融时报》网站1月12日报道，巴基斯坦官员说，来自该国与阿富汗边境地区的当地线人的情报，巴基斯坦将不再移交给美国，将导致美国依靠空中侦察和截获通信。
巴方做出这一决定之前，美国总统唐纳德·特朗普日前决定暂停向巴基斯坦提供约20亿美元的军事援助，直到后者加大对阿富汗边境地区伊斯兰武装分子的打击力度。
巴基斯坦国防部长胡拉姆·达斯特吉尔·汗近日表示，与美国情报共享的部分行动将会停止。但目前尚不明确的是，被叫停的行动将包括什么。
他表示，巴基斯坦仍在考虑更激进的选项——不让美国把巴基斯坦作为进入阿富汗的陆上通道。该国政界领导人告诉英国《金融时报》，另一个选项将是提高美国把巴基斯坦作为通道的费用，以弥补失去的军事援助。
美国官员表示，他们近些年已开发出了不依靠巴基斯坦的替代供给路线，但承认那些路线不太便利。
一名大使馆发言人1月11日告诉英国《金融时报》，美国尚未接到巴基斯坦方面有关停止合作的正式通知。
但是，为了回应巴基斯坦在军援被暂停后可能限制情报共享所引发的担忧，特朗普政府的一些成员热衷于指出，这一举动未必是永久性的。
报道称，美国切断军援的一个后果也许是推动巴基斯坦跟中国走得更近。过去一周里，巴基斯坦高官称中国“可靠”，是“久经考验的朋友”，其军方领导人则表示，他们正在考虑向中国购买战斗机。
“很多年来，美国人一直把他们阿富汗战争的失利归咎于我们，”巴基斯坦外交部一名高级官员表示，“如果我们不考虑多样化我们的（军事装备）选项，我们将成为最大的傻瓜。”
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