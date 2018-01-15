中国可再生能源投资全球最多 将成该领域技术领跑者

英媒称，一份新报告表示，随着美国退出，中国将发展成为可再生能源技术领域的全球领跑者。
据英国《卫报》网站1月10日报道，中国是世界上排放温室气体最多的国家，并且仍在投资煤炭，但近几年中国成为对国内可再生能源领域投资最多的国家。美国能源经济和金融分析研究所的报告称，中国将发展成对可再生能源领域国际投资最多的国家。
报道称，能源经济和金融分析研究所说：“随着全球逐渐加速转向可再生能源，加上电池和电动汽车技术的发展，在本世纪接下来的几十年里，中国将在这些行业占统治地位。”
能源经济和金融分析研究所指出，中国在国际收购和价值超过10亿美元的项目方面投资创纪录的440亿多美元——同比增长38%。
报道表示，中国在古老贸易通道上进行基础设施投资的“一带一路”倡议正在引领投资。自从提出该倡议后，中国已经出口价值80亿美元的太阳能设备，中国超过美国和德国成为世界上最大的环保商品和服务的出口国。
该报告称：“中国在全球风能市场中的份额也在增长，这是由金风科技等公司在国际上的活动以及中国长江三峡集团有限公司在水电外扩大业务范围所引领的。”
报道称，中国的发展趋势与美国的形成鲜明对比，美国去年退出巴黎气候协定，并且重新开始支持煤炭行业。
该报告称，“这使得中国可以进一步在国际上展现负责任的大国形象，同时应对其国内的空气污染担忧，并在新能源市场建设国际领先的能力。”
作为巴黎协定承诺的一部分，中国许诺到2030年使排放达到峰值，并且尽最大努力提早达到峰值。中国还将提高可再生能源或核能源占比至20%。
能源经济和金融分析研究所所长蒂姆·巴克利是这份报告的合著者之一，他说中国将成为全球可再生能源技术的领跑者，“而美国政府则看向相反的方向”。
“尽管中国不一定想填补由于美国退出巴黎协定留下的气候变化领导者的空缺，但中国肯定会坦然提供技术上的领导和财政能力，以在太阳能、电动汽车和电池等快速发展的行业占据统治地位。”他说。
该报告特别指出，中国最大的煤炭公司神华集团2017年8月与中国“五大”电力巨头之一的中国国电集团合并。
报道称，新公司被命名为国家能源投资集团有限责任公司，成为世界最大的发电公司，国电的清洁能源资产意味着神华的发展将不再依赖于煤炭。
能源经济和金融分析研究所表示：“（通过煤炭发展的）战略姿态给中国的电力公司带来很大负担，而且限制了它们发展创新清洁能源技术的追求。”
该报告还发现，中国在确保能源大宗商品的供应方面“胜过其他经济体”，例如锂、镍和钴，这使得中国可以在电池和电动汽车制造方面占据统治地位。
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