未来武器预示致命前景 “菜鸟”狙击枪可百发百中

俄罗斯《观点报》网站1月2日发表了阿列克谢·奥韦尔丘克的题为《未来武器预示致命前景》的文章。
如今，令人叹为观止的新前景正在全世界各大军队面前展开。打不偏的狙击枪、可以变身航母的普通船只以及征服天空的机器人很快就将出现。
菜鸟神狙 或许，当今轻武器领域最具突破性的技术当属计算机控制的狙击枪。美国目标跟踪瞄准器公司终于推出了永远不会打偏的武器。与小提琴手一样，狙击手的工作是一门艺术。要想准确射中目标，需要考虑风速、风向、气压、湿度、子弹性能、枪管等因素，此外，射击天赋和直觉也必不可少。
美国军火商决定省去这一切。计算机控制的狙击枪可以让“菜鸟”尽情开火。你只需选定目标，武器就会自动完成所有校正、准确命中。你只要在平板电脑上安装专用软件，就可以命令狙击枪锁定目标、扣动扳机。军火商相信，任何人都能毫不费力地射中500米内的目标。
塑料子弹 俗话说“你杀不死所有人”。弹药生产商抱怨制造弹壳的铜已经不够用了。如今，每个士兵都配备自动武器，倾泻子弹就像洒水一样，然而地球上已没有那么多铜供弹药厂制造子弹了。
军火商早已预见到这一点，并开始未雨绸缪。今年，美国军火商测试了一种用聚酰亚胺制成的子弹。这种塑料子弹能承受一般机枪枪管在射击200发子弹后的高温。
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