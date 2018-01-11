俄军告别Windows：防范入侵 美军也有类似计划

俄罗斯《消息报》1月9日发表题为《俄军对Windows说再见》的报道称，俄罗斯国防部日前作出正式决定，所有办公电脑皆将操作系统改为Astra Linux，该系统由莫斯科一家名为RusBITex的软件公司开发，是纯粹的本国制造。目前，俄所有军用电脑安装的都是微软的正版Windows视窗操作系统。不过，Astra Linux其实早已成为俄自动军事指挥系统所使用的唯一操作系统。至于国防部的办公电脑，则将使用它带有办公软件的扩充版。在下一阶段，新操作系统将陆续安装于军方的专用手机及平板电脑上。
自2018年起，首批Astra Linux系统将在俄军中进行广泛的使用测试。
消息报获悉，新操作系统的全面推广由国防部下属的通信总局和信息技术发展总局负责，倘若新系统能够符合军方要求，便将安装于所有的办公电脑上，成为军方指挥、办公以及军备服务器及机载设备的主要操作窗口。
RusBITex公司证实了上述消息。公司副经理德米特里·东斯科伊指出：“Astra Linux的最主要特点是它独一无二的信息保护功能。它有自己的图形界面，与俄生产的最新电脑完全能够兼容，跟高水平的国产处理器如‘厄尔布鲁士’‘贝加尔湖-T1’‘师长’等配合良好。”
俄武装力量自动军事指挥系统近几年来一直使用该系统，俄国防部国家防御指挥中心的信息系统也以之为基础。它目前已在现役武器及军备，乃至某些面向未来的前瞻性技术上投入运营。它还能效力于平板电脑及智能手机的ARM微处理器。
该操作系统自带办公应用软件，并使用“黄蜡纸”电子文件流通系统进行加密的信息传输。它还可配备一款名为“全景”的应用软件，从事数字地图的绘制和修改。它能与俄流行的各类软件兼容，包括卡巴斯基的杀毒软件。
专家斯米尔诺夫指出：“这是一款性能非常稳定的软件，它支持进口及国产的各类办公系统，用本国产品取代国外操作系统的想法由来已久。目前，由于制裁，所有政府机构的操作系统国产化进程皆已提速。毫不夸张地说，这与国家安全密切相关，本国操作系统的安全性在任何情况下都会优越于外国产品。相关的更换将令军方电脑更安全，避免遭遇外来干预及入侵。”
此前，五角大楼也公布了类似计划，即逐步转入以Linux为基础的操作系统，同样是出于安全考量。这一决定是在黑客入侵美国空军无人机管理系统后作出的，该管理系统使用的正是Windows视窗系统。
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